"Закопує" сама себе: Фаріон ганебно виправдовується після затримання студента в Криму

Скандальна Ірина Фаріон стверджує, що нібито не знає, звідки люди, які надсилають їй листи.

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Фаріон виправдовується після затримання проукраїнського студента в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Колишня нардепка та український мовознавець Ірина Фаріон "здала" ФСБшникам в Криму проукраїнського студента, виклавши його повідомлення, у якому він підтримав жінку. Однак Фаріон навіть не додумалась зафарбувати ім'я хлопця, через що окупанти і змогли його знайти та затримати.

Попри величезне обурення у суспільстві Фаріон вирішила не визнавати свою помилку і далі "закопує себе" безглуздими виправданнями. Свою заяву вона опублікувала у Telegram-каналі.

Жінка назвала це "черговою провокацією проти неї" і удає, наче не вірить у затримання "якогось студента". Попри те, що хлопець прямо написав їй, шо навчається у Севастополі, Фаріон пише, що "не може знати", де знаходяться люди, які її підтримують.

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"Не ведіться на гебістську тактику ворога. Мене підтримують сотні людей, і я їм за це вдячна. Поза тим, я не можу знати, звідки ці люди. Але я знаю, що тільки нашою відкритою публічною боротьбою можемо перемогти ворога всередині країни. Борітеся - поборете", - написала Фаріон.

Фарион / фото: скріншот

Затримання студента в Криму

Нагадаємо, що в тимчасово окупованому Криму заарештували студента Максима Глібова, який написав Ірині Фаріон лист на підтримку її позиції щодо української мови. Екснардепка опублікувала його з своєму Telegram-каналі, завдяки чому, ймовірно, російські спецслужби і звернули увагу на українського патріота.

Зараз студент, який навчається на першому курсі української філології, знаходиться в центрі по боротьбі з екстремізмом при МВС. Кримські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що Максим "вибачився" за лист Фаріон, і публікують його заяву.

Згодом стало відомо про те, що Фаріон займеться СБУ після "здачі" студента в Криму. Український омбудсмен Дмитро Лубінець написав заяву в СБУ на Ірину Фаріон - за розголошення персональних даних проукраїнського студента в Криму.

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