"Колишніх комуністів не буває": у Львові збунтувалися проти Фаріон

У Львові студенти університету "Львівська політехніка" вийшли на мітинг з вимогою звільнити професора Ірину Фаріон, яка зганьбилася образами на адресу захисників України і "здала" ФСБ проукраїнського студента в Криму.
Студенти кажуть, що їхня вимога пов'язана з негативним висловлюванням викладачки на адресу російськомовних військових ЗСУ, повідомляє Радіо Свобода.
Зокрема, студенти тримають плакати з написами: "Університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів", "Фаріон геть з політеху", "Колишніх комуністів не буває".
Позиція Львівської політехніки
В університеті "Львівська політехніка" відмовилися виконати вимогу студентів, які вийшли на мітинг проти Фаріон.
"Немає правових і законних підстав звільнити Фаріон. 23 числа буде зібрана комісія в тому ж складі і винесено рішення", - заявили в ректораті.
При цьому на зустрічі зі студентами керівництво університету зазначило, що в університеті з учорашнього дня працює комісія, результати її роботи мають бути оприлюднені до 22 листопада. До її складу входять представники Вченої ради університету.
"Ми закликаємо до діалогу. Є комісія, ми розглядаємо, ми вивчаємо, і тоді будемо приймати рішення. А ви хочете, щоб ми вже зараз прийняли рішення-так бути не може", – заявив проректор з науково-педагогічної роботи Олег Давидчак.
Учасники переговорів домовилися зустрітися через тиждень - 23 листопада. Студенти запропонували запросити на спільну зустріч саму Ірину Фаріон, щоб вона прийшла і пояснила свою позицію.
Раньше Фаріон відхрестилася від "здачі" студента з Криму і звинуватила у всьому ФСБ. Екс-нардеп заявила, що Максим Глєбов не просив не розголошувати його лист, тому вона і опублікувала його в своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Фаріон займеться СБУ після "здачі" студента в Криму. Дмитро Лубинець написав заяву в СБУ на Ірину Фаріон-за розголошення персональних даних проукраїнського студента в Криму.
Як раніше повідомлялося, Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.
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