Нові обличчя та повернення тріумфаторів: оголошено лонгліст Нацвідбору-2026

У травні 2026 року у Відні, Австрія, відбудеться ювілейний 70-ий музичний конкурс Євробачення. Україна братиме участь у змаганнях, тож зараз відбувається процес відбору конкурсанта, який представить нашу країну на міжнародній арені.
Сьогодні Джамала, співачка, музична продюсерка Національного відбору-2026 і переможниця Євробачення-2016, оголосила лонгліст учасників конкурсу. До списку увійшли як новачки, так і досвідчені в питаннях Євробачення артисти.
Нацвідбір-2026 - лонгліст
"Попереду дуже багато роботи: доробити тексти, аранжування. Я особисто хочу, щоб кожен голос максимально звучав потужно, епічно. Моя задача, як музичної продюсерки, - розкрити кожного виконавця, його природу. Тож перегони починаються", - повідомила Джамала у відеозверненні.
До лонгліста Національного відбору на Євробачення цього року увійшли:
- ANSTAY
- Jerry Heil
- Karyotype
- KHAYAT
- LAUD
- LELÉKA
- MOLODI
- MON FIA
- Monokate
- Mr. Vel
- OKS
- The Elliens
- Valeriya Force
- Марта Адамчук
- ЩукаРиба
Дивіться відео звернення Джамали та візитівок учасників лонгліста Нацвідбору-2026:
Євробачення-2026
Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.
