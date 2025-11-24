Нові обличчя та повернення тріумфаторів: оголошено лонгліст Нацвідбору-2026

Джамала назвала 15 артистів, яким належить поборотися за право представляти Україну на Євробаченні.

Нацвідбір-2026 лонгліст - хто потрапив до списку учасників / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision, скріншот YouTube

Україна бере участь у Євробаченні-2026

Джамала назвала артистів, які можуть поїхати на конкурс від нашої країни

У травні 2026 року у Відні, Австрія, відбудеться ювілейний 70-ий музичний конкурс Євробачення. Україна братиме участь у змаганнях, тож зараз відбувається процес відбору конкурсанта, який представить нашу країну на міжнародній арені.

Сьогодні Джамала, співачка, музична продюсерка Національного відбору-2026 і переможниця Євробачення-2016, оголосила лонгліст учасників конкурсу. До списку увійшли як новачки, так і досвідчені в питаннях Євробачення артисти.

Нацвідбір-2026 - лонгліст

"Попереду дуже багато роботи: доробити тексти, аранжування. Я особисто хочу, щоб кожен голос максимально звучав потужно, епічно. Моя задача, як музичної продюсерки, - розкрити кожного виконавця, його природу. Тож перегони починаються", - повідомила Джамала у відеозверненні.

До лонгліста Національного відбору на Євробачення цього року увійшли:

ANSTAY

Jerry Heil

Karyotype

KHAYAT

LAUD

LELÉKA

MOLODI

MON FIA

Monokate

Mr. Vel

OKS

The Elliens

Valeriya Force

Марта Адамчук

ЩукаРиба

Дивіться відео звернення Джамали та візитівок учасників лонгліста Нацвідбору-2026:

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

