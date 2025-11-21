Жорстко: Євробачення матиме нові правила - що змінилося

Кількість членів журі в кожній країні збільшиться з п'яти до семи, і до нього увійдуть представники найрізноманітніших професій.

У Євробачення 2026 нові правила

Європейська мовна спілка (EBU) оголосила про низку змін у правилах голосування на конкурсі пісні "Євробачення-2026", спрямованих на зміцнення довіри, прозорості та залученості глядачів.

Як зазначено на офіційному сайті конкурсу, зміни в головному тексті вперше з 2022 року повертають професійне журі в обидва півфінали і скорочують максимальну кількість телеголосів для кожного способу оплати з 20 до 10 на "Євробаченні-2026".

Тепер, з 2026 року в півфіналах "Євробачення" голоси журі та глядачів розподілятимуться приблизно порівну, як і у фіналі. Професійне журі, що складається з музичних експертів, допоможе визначити, які пісні вийдуть у фінал 70-го конкурсу пісні "Євробачення-2026".

Для підтримки цієї зміни кількість і склад національного журі в кожній країні будуть змінені. Кількість членів журі в кожній країні збільшиться з п'яти до семи, і до нього ввійдуть представники найрізноманітніших професій, включно з музичними журналістами та критиками, музичними викладачами, представниками творчих професій, як-от хореографи та постановники, а також досвідченими діячами музичної індустрії.

Щоб відобразити популярність "Євробачення" серед молодої аудиторії, до складу кожного журі тепер мають входити щонайменше два члени віком від 18 до 25 років. Усі члени журі також повинні будуть підписати офіційну заяву, яка підтверджує, що вони голосують незалежно і неупереджено, не координують своїх рішень з іншими членами журі та не діляться своїми вподобаннями в голосуванні в соціальних мережах до закінчення конкурсу.

Євробачення 2026: телеголосування

Крім змін у складі журі, Європейська мовна спілка (EBU) також реформує систему телеголосування. На "Євробаченні-2026" максимальну кількість голосів для кожного способу оплати буде зменшено з 20 до 10, незалежно від того, чи голосують фанати онлайн, за допомогою SMS або телефоном.

Мета - спонукати глядачів розподіляти свою підтримку між різними учасниками, а не концентрувати велику кількість голосів на одному фавориті. EBU сподівається, що це допоможе зберегти широку та збалансовану конкуренцію, при цьому надаючи фанатам вагомий голос у визначенні остаточного результату.

Євробачення / Суспільне

Навіщо змінюють правила голосування

Зміни правил голосування є частиною ширшого пакета заходів на 2026 рік. Правила змінюються, щоб "обмежити невідповідні рекламні кампанії, особливо якщо вони організовані або підтримуються третіми сторонами, такими як уряди або державні установи".

Мовникам і артистам буде заборонено брати активну участь, сприяти або сприяти рекламним кампаніям третіх осіб, які можуть несправедливо вплинути на результати голосування. Будь-які спроби неправомірного впливу на результати можуть призвести до санкцій відповідно до оновленого Кодексу поведінки.

"Ці заходи спрямовані на те, щоб зберегти фокус на тому, на чому він має бути - на музиці, творчості та спілкуванні", - каже Мартін Грін.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні 2025-го.

