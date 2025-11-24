"Не дозволили": син Лесика висловився про батька після похорону

Коротко:
- Олег Турко висловився про батька після його смерті
- Кому він подякував
Учора, 23 листопада, попрощалися з відомим українським співаком і колишнім учасником гурту DZIDZIO Лесиком. Зазначимо, поки не назвали причину його смерті.
На своїй сторінці в соцмережах син артиста - Олег Турко - зробив публікацію, в якій вшанував пам'ять батька і показав їхнє спільне фото.
Олег подякував усім, хто прийшов попрощатися з його батьком, а також тим, хто висловив підтримку.
"Ці 11,5 місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом у його житті, щоб відновитися і, на превеликий жаль, не дали змоги подовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізувати всі свої творчі плани", - написав син артиста.
Також Турко зазначив, що Бог забирає найкращих і близькі сумуватимуть за артистом.
"Тепер ти поруч із Кузьмою, на небі. Поруч із другом, з яким протягом усього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні житимуть вічно в наших серцях і звучатимуть у такт. Люблю тебе, тату, і завжди буду любити. Світла і вічна пам'ять тобі", - додав Олег.
Про персону: Лесик
Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, екс-учасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проекту. Після цього почав сольну кар'єру.
