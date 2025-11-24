"Не дозволили": син Лесика висловився про батька після похорону

Олег Турко сумуватиме за батьком.

https://glavred.net/starnews/ne-pozvolili-syn-lesika-vyskazalsya-ob-otce-posle-pohoron-10718312.html Посилання скопійоване

Лесик помер після проблем із серцем / колаж: Главред, фото: instagram.com, Лесик

Коротко:

Олег Турко висловився про батька після його смерті

Кому він подякував

Учора, 23 листопада, попрощалися з відомим українським співаком і колишнім учасником гурту DZIDZIO Лесиком. Зазначимо, поки не назвали причину його смерті.

відео дня

На своїй сторінці в соцмережах син артиста - Олег Турко - зробив публікацію, в якій вшанував пам'ять батька і показав їхнє спільне фото.

Олег подякував усім, хто прийшов попрощатися з його батьком, а також тим, хто висловив підтримку.

"Ці 11,5 місяців, які Бог подарував батькові після клінічної смерті, були дуже коротким періодом у його житті, щоб відновитися і, на превеликий жаль, не дали змоги подовжити життя, відновити творчу кар'єру і реалізувати всі свої творчі плани", - написав син артиста.

Олег Турко про смерть батька / фото: скрін instagram.com, Олег Турко

Також Турко зазначив, що Бог забирає найкращих і близькі сумуватимуть за артистом.

Лесик / фото: instagram.com, Олег Турко

"Тепер ти поруч із Кузьмою, на небі. Поруч із другом, з яким протягом усього свого життя творив і став улюбленцем мільйонів. Твої пісні житимуть вічно в наших серцях і звучатимуть у такт. Люблю тебе, тату, і завжди буду любити. Світла і вічна пам'ять тобі", - додав Олег.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Зазначимо, як повідомляв Главред, танцівниця Ілона Гвоздьова пояснила своє рішення не повертатися на шоу "Танці з зірками". До речі, колись вона перемогла на проекті в парі з Ігорем Ласточкіним.

А також співачка Альбіна Джанабаєва, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, прилетіла до Москви з Іспанії, де живе з 2022 року. Вона опублікувала відео, в якому нібито забула телефон, але потім знайшла в кишені джинсів.

Вас може зацікавити:

Про персону: Лесик Лесик (Олег Турко) - український співак і музикант, екс-учасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проекту. Після цього почав сольну кар'єру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред