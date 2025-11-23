"Я сказав так": MELOVIN на Майдані заручився і поцілувався з військовим

Партнер артиста у військовій формі став на одне коліно і простягнув обручку, подарувавши величезний букет троянд.

MELOVIN на Майдані заручився з військовим / колаж: Главред, фото: https://www.instagram.com/melovin_official

Коротко:

MELOVIN уперше опублікував фото свого коханого

Другою половинкою співака є Петро Злотя

Український співак MELOVIN заручився з військовим і вперше опублікував фото свого коханого.

У своєму Instagram артист сьогодні, 23 листопада, показав, як йому освідчився військовий у центрі Києва.

відео дня

Партнер артиста у військовій формі став на одне коліно на Майдані і простягнув обручку, подарувавши величезний букет троянд. MELOVIN у пості зазначив, що відповів згодою. На фото помітно, як своє рішення пара закріпила поцілунком.

"На Майдані, де Україна боролася за свободу, я обрав свою. Любов не питає дозволу. Я сказав "так". ЛГБТ-люди - не ідеологія. Не організація. Вони - наші друзі, наші рідні, наші захисники, наші українці. Ті самі, хто поруч у бою, у волонтерстві, у житті", - підписав фото з обранцем виконавець.

До слова, другою половинкою співака є Петро Злотя. У Мережі він зазначає, що є інструктором і парамедиком Збройних Сил України, а також майбутній пластичний хірург. Скільки вони разом із Меловіном - поки що невідомо.

Раніше Главред повідомляв, що MELOVİN розповів про переслідування з боку одного з українських депутатів. 28-річний співак написав у своєму акаунті в Threads, що не хотів про це розповідати, однак за 10 років кар'єри має багато історій, якими може поділитися з шанувальниками.

Напередодні також MELOVIN заінтригував шанувальників новим дописом в Instagram. У публікації артист зізнався, що готовий до "поповнення в родині".

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Меловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

