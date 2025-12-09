"Немає підміни понять": Добринін відверто висловився про нареченого Квіткової

Нікіта Добринін розповів, як ставиться до стосунків своєї колишньої дружини.

Нікіта Добринін про стосунки Даші Квіткової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Нікіта Добринін, Даша Квіткова

Нікіта Добринін прокоментував своє ставлення до Володимира Бражка

Які у них стосунки

Український ведучий і колишній "Холостяк" Нікіта Добринін відверто висловився про стосунки своєї колишньої дружини Даші Квіткової з футболістом Володимиром Бражком в ефірі програми "Тур зірками". Колишнє подружжя тісно пов'язане спільною дитиною, сином Левом.

Добринін зізнався, що познайомився з новим обранцем колишньої дружини заради спокою за свого сина, якого він тепер теж частково виховує. У результаті чоловіки знайшли спільну мову.

Нікіта Добринін про Володимира Бражка / фото: instagram.com, Нікіта Добринін

"Ми перетинаємося, ми бачимося. Найголовніше знаходити контакт. Ми в прекрасних стосунках, проблем немає. Найголовніше для мене - як почувається дитина. Це основа основ. Якщо їй комфортно - супер", - поділився Нікіта.

За словами ведучого, він не ревнує сина до нареченого Даші, адже він прекрасно розрізняє їхні ролі у своєму житті і не називає Володимира татом. Але на першому місці завжди стоятиме безпека дитини - і серце Нікіти спокійне з цього приводу.

Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу / фото: instagram.com, Даша Квіткова

"Немає ніякої підміни понять. Він прекрасно усвідомлює хто і де. Найголовніше, щоб був оточений увагою, теплом і безпекою - це дуже важливо. Але моє серце спокійне за малого", - резюмував Добринін.

Даша Квіткова / інфографіка: Главред

Про персону: Нікіта Добринін Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" та ін.), журналіст, повідомляє Вікіпедія. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).

