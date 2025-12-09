Рус
"Немає підміни понять": Добринін відверто висловився про нареченого Квіткової

Христина Трохимчук
9 грудня 2025, 11:22
Нікіта Добринін розповів, як ставиться до стосунків своєї колишньої дружини.
Нікіта Добринін про стосунки Даші Квіткової
Нікіта Добринін про стосунки Даші Квіткової / колаж: Главред, фото: instagram.com, Нікіта Добринін, Даша Квіткова

Ви дізнаєтеся:

  • Нікіта Добринін прокоментував своє ставлення до Володимира Бражка
  • Які у них стосунки

Український ведучий і колишній "Холостяк" Нікіта Добринін відверто висловився про стосунки своєї колишньої дружини Даші Квіткової з футболістом Володимиром Бражком в ефірі програми "Тур зірками". Колишнє подружжя тісно пов'язане спільною дитиною, сином Левом.

Добринін зізнався, що познайомився з новим обранцем колишньої дружини заради спокою за свого сина, якого він тепер теж частково виховує. У результаті чоловіки знайшли спільну мову.

Микита Добринін написав сумний пост
Нікіта Добринін про Володимира Бражка / фото: instagram.com, Нікіта Добринін

"Ми перетинаємося, ми бачимося. Найголовніше знаходити контакт. Ми в прекрасних стосунках, проблем немає. Найголовніше для мене - як почувається дитина. Це основа основ. Якщо їй комфортно - супер", - поділився Нікіта.

За словами ведучого, він не ревнує сина до нареченого Даші, адже він прекрасно розрізняє їхні ролі у своєму житті і не називає Володимира татом. Але на першому місці завжди стоятиме безпека дитини - і серце Нікіти спокійне з цього приводу.

Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу
Квіткова і Добринін розлучилися після 3 років шлюбу / фото: instagram.com, Даша Квіткова

"Немає ніякої підміни понять. Він прекрасно усвідомлює хто і де. Найголовніше, щоб був оточений увагою, теплом і безпекою - це дуже важливо. Але моє серце спокійне за малого", - резюмував Добринін.

Даша Квіткова
Даша Квіткова / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що українська телеведуча Леся Нікітюк зважилася на відвертість зі своїми шанувальниками. Її косметолог поділилася інформацією про те, що знаменитість змінила у своїй зовнішності.

Також відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася з прихильниками фотографією, на якій з'явилася в незвичному образі. Знаменитість розповіла історію, що ховалася за її стрижкою на світлині.

Про персону: Нікіта Добринін

Микита Добринін (справжнє ім'я - Влад Вакулович) - український теле- і радіоведучий (хіт-парад "Золотий Грамофон на М1, "Майдан's", "Я Люблю Україну", "Голос Країни" та ін.), журналіст, повідомляє Вікіпедія. Був головним героєм романтичного реаліті-шоу "Холостяк" (9 сезон).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Микита Добринін новини шоу бізнесу Даша Квіткова
23:54

Однотипний раціон: що станеться, якщо не міняти сніданок роками

22:53

Дуже "ненажерливі" моделі: ТОП-5 авто, які розчаровують власників витратою пального

22:51

Хто може очолити "Динамо": експерт назвав ідеального кандидата на посаду тренера

