Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

Анна Підгорна
13 березня 2026, 02:10
Кідман назвала ім'я актора, якому вона зробила зауваження на знімальному майданчику.
Ніколь Кідман
Ніколь Кідман новини - з ким не сподобалося цілуватися акторці / колаж: Главред, фото: instagram.com/nicolekidman

Читайте більше:

  • З ким був найгірший поцілунок Ніколь Кідман на екрані
  • Що саме не сподобалося артистці

Оскароносна акторка Ніколь Кідман зробила пікантне зізнання. Під час подкасту the Las Culturistas podcast вона розповіла, з ким із чоловіків-акторів у неї були найгірші кінопоцілунки.

Неприємний відгук отримав шведський актор Олександр Скарсгард. Він грав жорстокого чоловіка Кідман у серіалі "Велика маленька брехня". У кінопари на екрані було багато поцілунків, які буквально зводили Ніколь з розуму.

відео дня

"Коли Олександр Скарсгард з'їв сендвіч з фалафелем перед зйомками сцен у "Великій маленькій брехні", я сказала: "Ні, ні, ні, Алекс. Я повинна бути закохана в тебе і цілувати тебе - прибери фалафель". Я впевнена, що він більше ніколи не їв фалафель. Я сказала: "Більше ніякого фалафеля. Ні перед поцілунком, ні перед близькістю". Я не терплю неприємного запаху з рота. Для мене це неприйнятно. Ти можеш бути найгарнішим хлопцем на світі, але якщо у тебе неприємний запах з рота, я скажу: "Ні". Якщо я скажу: "Дихни на мене", а потім відсахнуся, то все, я йду. Жодні гроші мене не втримають", - цитує акторку Daily Mail.

Ніколь Кідман, Олександр Скарсгард
Ніколь Кідман і Олександр Скарсгард у серіалі "Велика маленька брехня" / фото: imdb.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став татом. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Ніколь Кідман

Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Ніколь Кідман новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:47Фронт
РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

23:15Війна
У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

22:39Світ
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Мистецтво кохання": Савранський розкрив вимоги Наталки Денисенко

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

"Вона пішла": Юрій Ткач розповів про розставання з дружиною

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Люди-детектори: три знаки зодіаку, від яких неможливо приховати брехню

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Забита раковина більше не проблема: лайфхак, який допоможе за лічені секунди

Останні новини

03:07

Найбалакучіші знаки зодіаку: кому не можна розповідати секрети

02:10

"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

01:47

Ворог нарощує сили: куди окупанти перекидають резерви для весняної кампанії

01:31

Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

00:52

Рослини пустять коріння за лічені дні: домашні методи для швидкого приживанняВідео

100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус100 гривень за літр бензину в Україні буде, якщо війна в Ірані затягнеться - Гардус
00:41

Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батькаВідео

12 березня, четвер
23:50

"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

23:35

Експерти назвали ТОП-5 порід котів для сім'ї і квартири: перше місце несподіванеВідео

23:20

Угорщина повернула авто Ощадбанку, але "забула" про гроші і золото

Реклама
23:15

РФ завершує підготовку до масованого удару: експерт назвав дату та цілі атаки

22:39

У Москві зник інтернет: з полиць змітають карти і пейджери, що готує влада РФ

21:56

Тріумф бразильців та шедевр "ножицями": Шахтар у яскравому стилі переграв Лех

21:40

Графіки переписали: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 березняФото

21:39

В Росії заявили про наступ на Суми та прорив кордону - в РНБО відреагували

21:35

"Повернувся": як весна змінила Андрія Бєднякова

21:28

Вільям ніколи: кого принцеса Діана готувала для королівського престолу

21:12

У Харкові сталася трагедія - під лід провалилися шестеро дітейФото

21:02

Зірки наділили народжених у конкретні місяці особливим шармом - хто вони

20:52

Норвежці майже не прибирають, але вдома ідеальна чистота — у чому секрет

20:37

Світло не для всіх - нові графіки відключень в Запорізькій області на 13 березня

Реклама
20:34

9 із 10 помиляються: як не залишитись без врожаю перцю

20:30

Як сказати "комок в горле" українською - правильний варіант знають не всіВідео

20:26

Графіки не для всіх - кому будуть відключати світло в Черкаській області 13 березня

20:14

"Я тоді пиячив": український бізнесмен штовхнув Ані Лорак зі сцени

20:05

Як украінець навчив Європу пити каву: історія незвичайного козака

20:02

Мільярд замість 23 млрд: PariMatch "відкупився" від кримінального переслідування, - ЗМІ

19:48

Світло вимикатимуть по всій Україні: як діятимуть графіки 13 березня

19:39

Війна вступила у нову фазу: Сирський розкрив дедлайн та плани ворога на квітень

19:25

СБС ефектно знищили дві дороговартісні "пташки" РФ - ГенштабВідео

19:18

Чи можуть ТЦК затримувати людину без перевірки документів - нардеп назвав нюанс

19:12

Розплачуватися нам: навіщо насправді в СРСР вкопували шини у дворах

19:11

Як вибрати справді якісний чай: 2 позначки на упаковці видають дешеву підробку

19:10

Чому інтереси США та Ізраїлю у війні з Іраном можуть розійтися: Невзлін пояснивПогляд

19:09

Путініст Тарзан змусив Корольову сісти на уколи: навіщо йому це

19:07

"Хотілося б курей вирощувати": В'ячеслав Довженко розповів про свої доходи

19:03

Бензин по 100 гривень за літр: за якої умови дефецит на АЗС стане неминучимВідео

18:45

"Ось і все": Кідман зробила першу офіційну заяву про розлучення з Урбаном

18:36

5 заборон, які не можна порушувати: що не можна робити у свято 13 березня

18:36

Крокодили захопили вулиці міста: мешканці бояться виходити з будинків

18:30

Майже 20-градусне тепло накриє Львівську область: з'явився новий прогноз

Реклама
18:28

"Для жінки це важлива історія": Кулеба прийняв рішення щодо нареченої

18:14

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка на заправці за 39 с

18:08

Повернути м'якість рушника можна за допомогою простого трюку: що слід кинути в машинку

18:06

Буде дощ та навіть мороз: синоптик здивував прогнозом погоди

18:04

Українці отримають кешбек на пальне та 1500 гривень - в уряді розкрили деталі

17:53

Жінка ледве ходила через зайву вагу: як вона схудла і стала моделлюВідео

17:46

Зеленський розкрив, хто запускав перші "Шахеди" по Україні — і це не росіяни

17:34

Окупанти просунулись на двох гарячих напрямках: в DeepState оновили мапу

17:30

"Бігаємо лісом з криками": відома ведуча заявила про зникнення дитини

17:25

Росія "набиває кишені" на тлі війни в Ірані: експерт назвав три ключові вигоди Кремля

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
ПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти