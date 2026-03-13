"Це неприйнятно": Ніколь Кідман розповіла про найгірший поцілунок

Читайте більше:
Оскароносна акторка Ніколь Кідман зробила пікантне зізнання. Під час подкасту the Las Culturistas podcast вона розповіла, з ким із чоловіків-акторів у неї були найгірші кінопоцілунки.
Неприємний відгук отримав шведський актор Олександр Скарсгард. Він грав жорстокого чоловіка Кідман у серіалі "Велика маленька брехня". У кінопари на екрані було багато поцілунків, які буквально зводили Ніколь з розуму.
"Коли Олександр Скарсгард з'їв сендвіч з фалафелем перед зйомками сцен у "Великій маленькій брехні", я сказала: "Ні, ні, ні, Алекс. Я повинна бути закохана в тебе і цілувати тебе - прибери фалафель". Я впевнена, що він більше ніколи не їв фалафель. Я сказала: "Більше ніякого фалафеля. Ні перед поцілунком, ні перед близькістю". Я не терплю неприємного запаху з рота. Для мене це неприйнятно. Ти можеш бути найгарнішим хлопцем на світі, але якщо у тебе неприємний запах з рота, я скажу: "Ні". Якщо я скажу: "Дихни на мене", а потім відсахнуся, то все, я йду. Жодні гроші мене не втримають", - цитує акторку Daily Mail.
Про персону: Ніколь Кідман
Ніколь Кідман - австралійська та американська акторка, співачка, продюсерка і посол доброї волі ЮНІСЕФ. За даними Вікіпедії, лауреатка премії "Оскар" 2003 року за роль Вірджинії Вулф у фільмі "Години" (перша акторка з Австралії, яка отримала цю нагороду в номінації "Найкраща жіноча роль"). Володарка іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".
