Леся Нікітюк зважилася на втручання у своє обличчя - що вона змінила

Христина Трохимчук
9 грудня 2025, 10:23
14
Ведуча вирішила змінити свою зовнішність.
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк змінила зовнішність / колаж: Главред, фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Ви дізнаєтеся:

  • Леся Нікітюк звернулася до фахівця
  • Що вона зробила зі своїм обличчям

Українська телеведуча Леся Нікітюк зважилася на відвертість зі своїми шанувальниками. Її косметолог поділилася в Instagram інформацією про те, що знаменитість змінила у своїй зовнішності.

Раніше Нікітюк заперечувала інші втручання у свою зовнішність, крім збільшення губ. Але, як виявилося, зміни все-таки були зроблені ще три місяці тому. Косметолог висловила захоплення тим, що Леся відверто розповідає шанувальникам про свої процедури.

відео дня
Леся Нікітюк
Леся Нікітюк з косметологом / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

"Я безмежно вдячна Лесі за те, що вона відкрито ділиться інформацією про реально здійснювані процедури. Багато зірок це приховують, але щирість Лесі - одна з її найкрутіших рис, і я це неймовірно цінно", - написала фахівчиня.

За інформацією косметолога, ведуча зробила собі ін'єкції філерів в обличчя і навіть опублікувала фотографії Лесі під час процедури. На знімках видно, в які ділянки обличчя було введено препарат на основі полікапролактону, який працює як стимулятор колагену. Процедура робиться раз на рік.

Леся Никитюк у косметолога
Леся Нікітюк зробила уколи філерів / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Але не всі шанувальники залишилися в захваті від таких змін ведучої - вони помітили на фотографіях обробку і висловили думку, що після корекцій зовнішності всі знаменитості починають виглядати на одне обличчя.

"А FaceApp на обличчі, це для більшого ефекту?"

"Усі на одне обличчя після цих процедур"

"Усі запитують вартість процедури і ніде відповіді немає. Мабуть, тому що таку процедуру собі може дозволити тільки Леся або інші селебріті"

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася з шанувальниками фотографією, на якій з'явилася в незвичайному образі. Зірка була коротко підстрижена "під хлопчика" і розповіла теплу сімейну історію.

Також український художник, поет і автор перформансів Ігор Гусєв вступив до лав Збройних сил України. Підписники творчого діяча висловили йому повагу за сміливе рішення та побажали удачі й божої допомоги.

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

Леся Нікітюк
19:56

Сповіщення про повістки та не тільки: які нові функції з’являться у "Резерв+"

19:46

Правда, яку приховує Москва: чому Галичина зламала імперський сценарій для УкраїниВідео

19:28

Українцям загрожують чималі штрафи за використання генератора: за що можуть покарати

