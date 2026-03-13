Чоловік Елтона Джона розкрив правду про здоров'я співака: "Він бореться"

Девід Ферніш розповів про приватне життя сера Елтона.

https://glavred.net/stars/muzh-eltona-dzhona-raskryl-pravdu-o-zdorove-pevca-on-boretsya-10748540.html Посилання скопійоване

Елтон Джон хвороба - Девід Ферніш розповів про здоров'я артиста / колаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn, instagram.com/davidfurnish

Читайте більше:

Що відбувається з Елтоном Джоном

Що про стан артиста говорить його чоловік

За два тижні серу Елтону Джону виповниться 79 років. Останні роки були важкими для музиканта - він переніс серію складних операцій на колінах і очну інфекцію, яка практично позбавила його зору.

У 2024 році сер Елтон офіційно покинув сцену, але навіть сьогодні, попри хитке здоров'я, не залишається осторонь благодійної діяльності та деяких світських заходів. Його чоловік Девід Ферніш у розмові з Variety відзначив надихаючу енергію співака.

відео дня

"Він чудовий. Він бореться. Він не сидить без діла і рухається вперед. Він щасливий бути вдома з родиною і нашими синами. Саме тому він залишив гастролі. Ми дуже любимо бути батьками, ми любимо нашу сім'ю і любимо бути разом, і це для нас найголовніше", - розповів він.

Елтон Джон хвороба - Девід Ферніш розповів про здоров'я артиста / фото: instagram.com/davidfurnish

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що 58-річний всесвітньо відомий діджей Девід Гетта вчетверте став татом. Він розкрив стать і ім'я дитини - другої в стосунках з молодою коханою.

Також 44-річна Джессіка Альба підтвердила роман з молодим актором романтичним фото в соціальних мережах. Стосунки зав'язалися через півроку після її розлучення.

Читайте також:

Про персону: Елтон Джон Елтон Джон – британський музикант, співак, композитор, командор Ордену Британської імперії. Він творить у жанрах рок, поп-рок, глем-рок, софт-рок, ритм-енд-блюз. Володар п'яти "Греммі" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двох "Золотих глобусів" (1995, 2020), двох "Оскарів" (1995, 2020), "Тоні" (2000) і "Емі" (2024). Як повідомляє Вікіпедія, Елтон Джон - один з найуспішніших рок-виконавців Великої Британії. За всю свою кар'єру він продав у США та Великій Британії більше альбомів, ніж будь-який інший британський соло-виконавець.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред