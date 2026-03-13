Син Оззі Осборна назвав доньку на честь покійного батька

Стисло:
- Джек Осборн вп'яте став батьком
- Новонароджену доньку він назвав на честь покійного батька
Англійський рок-співак Оззі Осборн помер у липні 2025 року у віці 76 років. Родина музиканта важко переживає його втрату. Змиритися з відходом батька наймолодшому (з шести) дітям Оззі - Джеку Осборну - допомогло очікування появи на світ дитини.
У грудні Джек і його друга дружина Арі повідомили, що клан Осборнів стане більшим. 5 березня на світ з'явилася їхня донька. Про це щасливий батько повідомив у своєму блозі в Instagram.
Він опублікував відео з новонародженою, на якому видно дату її народження та ім'я. Дівчинку назвали Оззі Матильда Осборн. Таким чином Джек вшанував пам'ять про свого батька.
Дивіться перше відео Оззі Матильди Осборн - одинадцятої онуки великого рок-музиканта:
Про персону: Оззі Осборн
Оззі Осборн - британський рок-співак, музикант, один із засновників і учасник гурту Black Sabbath, який справив значний вплив на появу таких музичних стилів, як хард-рок і хеві-метал. Успішність його кар'єри і популярність принесли йому неофіційний титул "Хрещеного батька хеві-металу", повідомляє Вікіпедія.
