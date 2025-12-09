Не дотримала слова: покинутий батько Меган Маркл прокоментував спілкування з донькою

Читайте більше:
Тиждень тому Томас Маркл потрапив до лікарні, де йому провели дві операції. Одна з них - видалення тромбу - завершилася ампутацією ноги. Чоловік у минулому переніс два інфаркти та інсульт.
Томас Маркл - батько Меган Маркл, з яким герцогиня Сассекська розірвала спілкування ще 2018 року. Родичі по батьківській лінії потрапили в її немилість нібито через велику кількість інтерв'ю, які вони давали про приватне життя Меган.
Брат Маркл, Томас-молодший, в останні роки доглядав за їхнім батьком. Він же розповів про госпіталізацію, і попросив у дружини принца Гаррі трохи милосердя - поговорити з батьком, який зараз у важкому стані.
Представники Меган Маркл заявили, що вона нібито вже вийшла на зв'язок із Томасом-старшим, проте сам чоловік у нещодавній бесіді з Daily Mail заявив, що не спілкувався з донькою. Він не міняв свій номер телефону вже сім років, щоб мати можливість поспілкуватися з Меган, якщо раптом вона "відтане", проте дзвінка від неї так і не отримав.
Журналісти видання припустили, що герцогиня Сассекська могла надіслати своєму батькові електронного листа на пошту, яку він не використовує вже близько п'яти років.
Про персону: Меган Маркл
Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).
