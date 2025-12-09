Не дотримала слова: покинутий батько Меган Маркл прокоментував спілкування з донькою

Томас Маркл після ампутації мріє про возз'єднання з дочкою.

https://glavred.net/stars/ne-sderzhala-slovo-broshennyy-otec-megan-markl-prokommentiroval-obshchenie-s-docheryu-10722464.html Посилання скопійоване

Меган Маркл батьки - Томас Маркл вийшов на зв'язок після операції / колаж: Главред, фото: instagram.com/meghan, Скріншот 7News Spotlight

Читайте більше:

Що сталося з батьком Меган Маркл

Чи вдалося Томасу Марклу почути доньку після операції

Тиждень тому Томас Маркл потрапив до лікарні, де йому провели дві операції. Одна з них - видалення тромбу - завершилася ампутацією ноги. Чоловік у минулому переніс два інфаркти та інсульт.

Томас Маркл - батько Меган Маркл, з яким герцогиня Сассекська розірвала спілкування ще 2018 року. Родичі по батьківській лінії потрапили в її немилість нібито через велику кількість інтерв'ю, які вони давали про приватне життя Меган.

відео дня

Брат Маркл, Томас-молодший, в останні роки доглядав за їхнім батьком. Він же розповів про госпіталізацію, і попросив у дружини принца Гаррі трохи милосердя - поговорити з батьком, який зараз у важкому стані.

Представники Меган Маркл заявили, що вона нібито вже вийшла на зв'язок із Томасом-старшим, проте сам чоловік у нещодавній бесіді з Daily Mail заявив, що не спілкувався з донькою. Він не міняв свій номер телефону вже сім років, щоб мати можливість поспілкуватися з Меган, якщо раптом вона "відтане", проте дзвінка від неї так і не отримав.

Журналісти видання припустили, що герцогиня Сассекська могла надіслати своєму батькові електронного листа на пошту, яку він не використовує вже близько п'яти років.

Меган Маркл батьки - Томас Маркл вийшов на зв'язок після операції / Скріншот 7News Spotlight

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Меган Маркл - останні новини:

Раніше Главред розповідав, чому "світ не любить" Меган Маркл. Свою версію в цьому питанні виклала популярна ведуча, яка розкритикувала кулінарне лайфстайл-шоу герцогині Сассекської.

Також популярний американський журнал Vanity Fair у річницю Мегзіта "розніс" принца Гаррі та Меган Маркл. Одне з джерел назвало їх "найбільш зарозумілими і лицемірними людьми на планеті".

Читайте також:

Про персону: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред