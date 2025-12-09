Рус
Підстрижена "під хлопчика": Ольга Фреймут здивувала своїм виглядом

Христина Трохимчук
9 грудня 2025, 05:05
28
Українська ведуча показала себе з незвичною зачіскою.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут показала незвичну зачіску / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Фреймут

Ви дізнаєтесь:

  • Ольга Фреймут показала себе у незвичному образі
  • Чому ведучій зробили коротку зачіску

Відома українська ведуча Ольга Фреймут поділилася з прихильниками фотографією, на якій з’явилася в незвичному образі. Зірка була коротко підстрижена "під хлопчика" та розповіла в Instagram теплу сімейну історію, яка залишилася за кадром.

За словами ведучої, на чорно-білій світлині вона зображена у віці 2 років разом із татом і мамою. Родина зробила фото у популярному на той час фотоательє.

відео дня

"Це я з татом і мамою у фотоательє. Мені два роки, платтячко з вовни чухало плечі. Воно бордове, і мені його ще декілька років носити, поки з довжини "нижче колін" воно не перетвориться на довжину светрика. На татові теж вовняна в'язанка — мама сплела. Вона тоді в'язала багато і краще за родину Brunello Cucinelli. Генералізовані тривожні розлади тоді лікували плетінням до ранку. Мені ж допомагає коктейль з подругою", — поділилася Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут з батьками / фото: instagram.com, Ольга Фремут

Також знаменитість розповіла історію, яка ховалася за її стрижкою на фотографії — маленька Ольга була дуже коротко підстрижена. Ведуча натякнула, що могла і зовсім залишитися без волосся.

"Так от, мені два роки, я дивлюся у свічадо і мені не подобається поєднання пацанячої стрижки і сукні. Але нічого не вдіяти — це стиль всіх дітей мого покоління, у кого було "рідке волосся". "У вашої Олі волосся — як у бідного пшеничка. Треба її поголити, тоді виросте густе". Але милосердна мама мене не поголила. Постриглися разом з татом в чоловічій перукарні — одна стрижка на двох", — написала ведуча.

Раніше Главред повідомляв, що український художник, поет і автор перформансів Ігор Гусєв вступив до лав Збройних сил України. Митець опублікував фотографію у військовій формі зі зброєю в руках. У підписі Гусєв розкрив свій позивний.

Також лікарям Степана Гіги довелось приймати екстрене рішення про ампутацію кінцівки через критичне порушення кровообігу. За інформацією від джерел, близьких до родини співака, артист зараз перебуває у комі. Його стан оцінюється як вкрай тяжкий.

Про персону: Ольга Фреймут

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Ольга Фреймут новини шоу бізнесу
