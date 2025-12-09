Гори квітів і черга шанувальників: як проходить прощання з Михайлом Клименком

Ви дізнаєтеся:
- Де проходить прощання з Михайлом Клименком
- Які знаменитості прийшли попрощатися з артистом
Сьогодні, 9 грудня, у Києві проходить прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM.
Нагадаємо, Михайло помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.
Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії України, там зібралося багато шанувальників артиста ще до початку церемонії. Зазначимо, дружина Клименка - Олександра Норова - просила, щоб відвідувачі принесли тільки живі квіти.
Дивіться відео, як проходить прощання з Михайлом Клименком:
На вході в будівлю розставлені мольберти з уривками пісень гурту ADAM, а на балконі висить постер із цитатою: "У цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов...".
Серед знаменитостей на прощання прийшли: Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, alyona alyona та інші.
Поховають Клименка в селі Луб'янка, прощання на кладовищі заплановано на 13.00.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Зазначимо, як повідомляв Главред, актор Тарас Цимбалюк і актриса Наталка Денисенко, яким раніше приписували роман, станцювали на сходах. На своїй сторінці в Instagram Тарас опублікував відео за участю Денисенко, яка показалася в білій короткій сукні. До речі, практично весь одяг актриси цього кольору, адже він її улюблений.
А також співачка Марія Яремчук, яка відмовилася від публічного способу життя і рідко з'являється в соцмережах, зробила виняток і вийшла на зв'язок. На своїй сторінці в соцмережах Марія повідомила про горе та як переживає смерть українського співака Михайла Клименка.
Вас може зацікавити:
- Олег Винник із дружиною "переробили" собі обличчя - як вони тепер виглядають
- Мовчун Ігор Ніколаєв розкрив правду про зрадницю Наташу Корольову
- "Подано до суду": Клименко особисто взявся за справу в нападі на ансамбль "Гуцулія"
Про гурт: ADAM
ADAM - український гурт із Києва. Гурт заснований 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред