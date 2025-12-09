Рус
Гори квітів і черга шанувальників: як проходить прощання з Михайлом Клименком

Еліна Чигис
9 грудня 2025, 10:57оновлено 9 грудня, 11:33
228
На прощання з Михайлом Клименком прийшло багато знаменитостей.
Прощання з Михайлом Клименком
Прощання з Михайлом Клименком / фото: ТСН, instagram.com, Михайло Клименко

Ви дізнаєтеся:

  • Де проходить прощання з Михайлом Клименком
  • Які знаменитості прийшли попрощатися з артистом

Сьогодні, 9 грудня, у Києві проходить прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM.

Нагадаємо, Михайло помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.

відео дня

Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії України, там зібралося багато шанувальників артиста ще до початку церемонії. Зазначимо, дружина Клименка - Олександра Норова - просила, щоб відвідувачі принесли тільки живі квіти.

Дивіться відео, як проходить прощання з Михайлом Клименком:

Прощання з Михайлом Клименком
Прощання з Михайлом Клименком / фото: скрін відео t.me/stars_ua_gl

На вході в будівлю розставлені мольберти з уривками пісень гурту ADAM, а на балконі висить постер із цитатою: "У цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов...".

Шанувальники та друзі прощаються з Михайлом Клименком
Шанувальники та друзі прощаються з Михайлом Клименком / фото: скрін t.me/TCH_channel

Серед знаменитостей на прощання прийшли: Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, alyona alyona та інші.

Поховають Клименка в селі Луб'янка, прощання на кладовищі заплановано на 13.00.

Зазначимо, як повідомляв Главред, актор Тарас Цимбалюк і актриса Наталка Денисенко, яким раніше приписували роман, станцювали на сходах. На своїй сторінці в Instagram Тарас опублікував відео за участю Денисенко, яка показалася в білій короткій сукні. До речі, практично весь одяг актриси цього кольору, адже він її улюблений.

А також співачка Марія Яремчук, яка відмовилася від публічного способу життя і рідко з'являється в соцмережах, зробила виняток і вийшла на зв'язок. На своїй сторінці в соцмережах Марія повідомила про горе та як переживає смерть українського співака Михайла Клименка.

Про гурт: ADAM

ADAM - український гурт із Києва. Гурт заснований 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.
7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

