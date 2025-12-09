Гори квітів і черга шанувальників: як проходить прощання з Михайлом Клименком

На прощання з Михайлом Клименком прийшло багато знаменитостей.

Прощання з Михайлом Клименком / фото: ТСН, instagram.com, Михайло Клименко

Ви дізнаєтеся:

Де проходить прощання з Михайлом Клименком

Які знаменитості прийшли попрощатися з артистом

Сьогодні, 9 грудня, у Києві проходить прощання з відомим співаком Михайлом Клименком із гурту ADAM.

Нагадаємо, Михайло помер 7 грудня після тривалої боротьби з туберкульозним менінгітом, артист три тижні був у комі.

Церемонія прощання відбувається в Національній філармонії України, там зібралося багато шанувальників артиста ще до початку церемонії. Зазначимо, дружина Клименка - Олександра Норова - просила, щоб відвідувачі принесли тільки живі квіти.

Дивіться відео, як проходить прощання з Михайлом Клименком:

Прощання з Михайлом Клименком / фото: скрін відео t.me/stars_ua_gl

На вході в будівлю розставлені мольберти з уривками пісень гурту ADAM, а на балконі висить постер із цитатою: "У цьому світі в ціні війна, а ми переконані, що любов...".

Шанувальники та друзі прощаються з Михайлом Клименком / фото: скрін t.me/TCH_channel

Серед знаменитостей на прощання прийшли: Володимир Дантес, Мішель Андраде, Марина Круть, alyona alyona та інші.

Поховають Клименка в селі Луб'янка, прощання на кладовищі заплановано на 13.00.

Про гурт: ADAM ADAM - український гурт із Києва. Гурт заснований 2015 року Михайлом Клименком (композитор, автор пісень, музикант) і Сашею Норовою (вокалістка, акторка, танцівниця і художниця). ADAM також відомий завдяки своїм виступам, що поєднують музику з елементами театралізованих шоу.

7 грудня 2025 року Михайло Клименко помер від туберкульозного менінгіту після тривалого перебування в лікарні в комі.

