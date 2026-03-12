"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

Dorofeeva розкрила нову деталь про себе.

Надя Дорофєєва відповіла на запитання шанувальника про здорове харчування

Дієтою артистка планує відновити баланс в організмі

В останні півроку Надя Дорофєєва кілька разів публічно скаржилася на стан здоров'я, а в лютому співачці навіть довелося відкласти концерт після рекомендації лікарів. Зараз Додо необхідний особливий підхід до харчування, щоб налагодити ситуацію.

Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram. Раніше вона добровільно відмовлялася від солодкого і залишала собі лише один день для десертів. Тепер же Надя зізналася, що дотримується нової дієти.

"Ой, друзі, якраз сьогодні почала свою нову здорову дієту. Вона спрямована на моє відновлення в цілому. Та відновлення гормонів! Їм тепер 5 разів на день!" - поділилася Dorofeeva.

Надя Дорофєєва новини - навіщо співачка сіла на дієту / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Про персону: Надя Дорофєєва Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

