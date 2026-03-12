Рус
"Якраз сьогодні": Надя Дорофєєва заговорила про новий етап у житті

Анна Підгорна
12 березня 2026, 23:50
Dorofeeva розкрила нову деталь про себе.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - навіщо співачка сіла на дієту / колаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Коротко:

  • Надя Дорофєєва відповіла на запитання шанувальника про здорове харчування
  • Дієтою артистка планує відновити баланс в організмі

В останні півроку Надя Дорофєєва кілька разів публічно скаржилася на стан здоров'я, а в лютому співачці навіть довелося відкласти концерт після рекомендації лікарів. Зараз Додо необхідний особливий підхід до харчування, щоб налагодити ситуацію.

Про це артистка розповіла у своєму блозі в Instagram. Раніше вона добровільно відмовлялася від солодкого і залишала собі лише один день для десертів. Тепер же Надя зізналася, що дотримується нової дієти.

відео дня

"Ой, друзі, якраз сьогодні почала свою нову здорову дієту. Вона спрямована на моє відновлення в цілому. Та відновлення гормонів! Їм тепер 5 разів на день!" - поділилася Dorofeeva.

Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва новини - навіщо співачка сіла на дієту / фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Про персону: Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".

