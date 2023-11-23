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"Несе грішне": Настя Приходько рознесла Фаріон з Бенюком і їх роль у мовному скандалі

Дмитро Відоменко
23 листопада 2023, 20:48
Українська співачка Анастасія Приходько сильно обурилася підтримкою актором Богданом Бенюком екснардепа і мовознавця Ірини Фаріон.
Бенюк, Приходько, Фаріон
Як каже Настя Приходько, сварки навколо мови зараз не на часі / колаж Главред, фото УНІАН

Відома українська співачка Анастасія Приходько в досить жорсткій манері висловила свою думку з приводу мовного скандалу з екснардепом і лінгвістом Іриною Фаріон, яку напередодні підтримав легенда українського театру і кіно Богдан Бенюк. Як заявила артистка в інтерв'ю славі Дьоміну, позицію Фаріон вона вважає ганебною.

"Мені здається, якщо ти хочеш привернути до себе увагу ти повинен підняти мовне питання. Ці сварки зараз не на часі. Нам потрібно країну утримати, хлопців зберегти, а вони починають зі своїм мовним питанням", - говорила Приходько

До того ж, артистка підкреслила, що, мовляв, українським захисникам і захисницям тепер не захочеться переходити на українську мову на знак протесту проти заяв Фаріон і Бенюка.

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"Вона зробила іншу річ. Люди принципово потім стали говорити по-російськи. І вони не хотіли переходити на українську завдяки таким, як Ірина Фаріон. І ми всі бачили в TikTok, коли кажуть:"А, якщо я не захищаю, то відкрийте кордон, я російськомовний, я поїду". Ось що робить Ірина Фаріон. Вона несе грішне разом з Богданом Бенюком", – підсумувала Приходько.

Скандальні висловлювання Фаріон

Нагадаємо, нещодавно Ірина Фаріон влаштувала "наїзд" на російськомовних українських захисників. Фаріон каже, що російськомовні захисники України повинні називати себе не українцями, а росіянами.

Після цього Фаріон поставили на місце і пригрозили в'язницею. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Нацполіції та СБУ після скандальних заяв Ірини Фаріон.

Після висловлювань Фаріон військові були розгнівані і накинулися на неї. Однак мовознавець не знайшла нічого кращого і поскаржилася ОП на військових. Вона закликала покарати військових, які нецензурно" послали " її після зауважень щодо спілкування російською мовою на службі.

У Львові багато студентів збунтувалися проти Фаріон і зажадали її звільнення. 15 листопада стало відомо про те, що СБУ відкрила справу на Фаріон. Її підозрюють за 4 статтями.

Скандальну Ірину Фаріон потім за статтею звільнили з Львівської політехніки. Приводом звільнення стало порушення 41 статті Кодексу законів про працю.

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Анастасія Приходько Ірина Фаріон Богдан Бенюк новини шоу бізнесу
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