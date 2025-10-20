Віталій Кличко зізнався, як склалися його стосунки з колишньою дружиною

Кличко та Єгорова розлучилися три роки тому.

Віталій Кличко та Наталія Єгорова в розлученні три роки

Діяч розповів, що і сьогодні спілкується з колишньою обраницею

У серпні 2022 року Віталій Кличко та Наталія Єгорова оголосили про розлучення після 25 років разом. На той момент Наталія багато років жила в Німеччині, тоді як Віталій будував політичну кар'єру в Україні. Згодом їхні стосунки на відстані зійшли нанівець.

Про зміни в особистому житті після розлучення колишнє подружжя не говорить публічно, проте відомо, що між собою вони, як і раніше, підтримують зв'язок. Про це в шоу "Ранок у великому місті" розповів мер Києва.

Віталій Кличко зазначив, що стосунки з Наталією зараз у нього набагато кращі, ніж були до розлучення. "Спілкуємося, вирішуємо, розуміємо одне одного набагато краще", - поділився він, хоч і деталі спілкування з колишньою дружиною розкривати не став.

Про персону: Наталія Єгорова Наталія Єгорова - колишня дружина політика, мера Києва та колишнього боксера Віталія Кличка (1996-2022). Співачка, інструктор з йоги, фотомодель. Колишня спортсменка (гімнастика, синхронне плавання). У шлюбі з Кличком народила трьох дітей - сина Єгора-Деніела (2000), доньку Єлизавету-Вікторію (2002) та сина Максима-Олександра (2005). Живе в Німеччині.

