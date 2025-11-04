Віра Брежнєва стала мамою для нового члена сім'ї - деталі

Ви дізнаєтеся:
- У Віри Брежнєвої з'явився новий член сім'ї
- Як відреагувала співачка
Українська співачка і колишня солістка "ВІА Гра" Віра Брежнєва порадувала шанувальників новиною про розширення своєї сім'ї. Про це артистка розповіла у своєму Instagram.
Виявилося, що співачка стала мамою для нового члена сім'ї - милого чорного цуценяти. Улюбленцем Віри став маленький французький бульдог. На відео цуценя активно вивчало свою нову маму, з цікавістю тягнулося до неї і навіть намагалося схопити за волосся.
Сама Брежнєва на відео виглядала дуже природно і по-домашньому. Співачка з'явилася без макіяжу, в затишній обстановці і світилася радісним настроєм.
"Новий член сім'ї", - написала вона в сторіз.
Шанувальники із захопленням відреагували на поповнення в домі співачки і привітали з придбанням нового улюбленця.
Останні новини шоу-бізнесу
Про персону: Віра Брежнєва
Віра Брежнєва - українська співачка, актриса і бізнесвумен. Колишня учасниця поп-групи ВІА Гра (2003-2007). У жовтні 2023 року розпочала музичний проєкт під псевдонімом VERA. Мала успіх у РФ, однак після 24 лютого 2022 року висловила чітку антивоєнну позицію і обірвала зв'язки з країною-окупантом.
