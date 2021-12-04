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Леся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжками

4 грудня 2021, 09:25

Українська телеведуча Леся Нікітюк продефілювала узбережжям океану на острові Кабо-Верде. Туди зірка вирушила у відпустку.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк поїхала у відпустку / instagram.com/lesia_nikituk

Українська телеведуча Леся Нікітюк поїхала у відпустку на острів Кабо-Верде і поділилася з шанувальниками фотографіями з пляжу.

Нікітюк написала в Instagram, що востаннє була в Кабо-Верде чотири роки тому, коли знімалася у відомому туристичному шоу "Орел і решка". Правда, раніше ведуча жила на безлюдному острові.

Телеведуча опублікувала досить кумедний знімок - знаменитість позувала в білому бікіні, сонцезахисних окулярах і з рушником на голові.

Леся Нікітюк в бікіні
Леся Нікітюк в бікіні / instagram.com/lesia_nikituk

"Якщо хтось не знав, то я друга офіційно зареєстрована людина в світі, яка вміє ходити по воді", - пожартувала Леся.

Шанувальники оцінили струнку фігуру та красиві й довгі ноги Лесі Нікітюк і залишили захоплені коментарі:

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"Це найкраще фото, яке мені попалося на сьогодні", "Ти взагалі унікальна у нас, Леся Іванівна!", "Та, що біжить по хвилях", "Афродіта".

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Хто така Леся Нікітюк

Леся Нікітюк - українська телеведуча, яка зробила значний прорив у кар'єрі після участі в тревел-шоу "Орел і решка". Також Леся разом з Сергієм Притулою веде популярну програму "Хто зверху".

Наприкінці серпня 2018 року стала ведучою розважального шоу "Хто проти білявок?".

"У листопаді 2019 року стала ведучою телевізійного проекту "Le Маршрутка". Також Леся Нікітюк була учасницею шоу "Танці з зірками", але до фіналу вона так і не дійшла.

Як повідомляв Главред, раніше Леся Нікітюк засвітила груди під занадто відкритим вбранням.

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Леся Нікітюк новини шоу бізнесу
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