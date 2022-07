"Льоша, Валера, Саня і Вова - вперед": автор хіта про Байрактара виклав яскраву пісню про війну

Автор хіта про Байрактара виклав яскраву пісню про війну / УНІАН та скріншот з відео

Співак і підполковник ЗСУ Тарас Боровок, який раніше прославився шлягером "Байрактар" про російсько-українську війну, написав нову життєствердну пісню про роботу ЗСУ "Від заходу до світанку (Мочіть)".

"Всім, хто безпосередньо ліквідує російських окупантів, - слава!"- йдеться в описі відео на YouTube. Кліп змонтований з відеороликів, знятих на передовій.

Підполковник Боровок у приспіві автор звертається до вищого військового керівництва України, спонукаючи їх продовжувати в тому ж дусі: "Льоша, Валера, Саня і Вова, мочіть!".

По всій видимості, Льоша - міністр оборони Олексій Резніков, Валєра - головком української армії генерал Валерій Залужний, Саня - головком Сухопутних військ генерал Олександр Сирський, а Вова — президент України Володимир Зеленський.

До слова, пісня, як здається найбільш вірогідною, спеціально аранжована під хіт 1996 року After dark групи Tito and tarantula, яка увійшла в саундтрек до легендарного фільму Роберта Родрігеса "Від заходу до світанку".

читайте такожУчасники Євробачення-2022 потужно переспівали хіт Stefania групи Kalush Orchestra

Нагадаємо, раніше автори хіта "Вова...", проєкт "Мюслі UA" створили спільний трек з українським блогером Василем Харизмою, в якому висловили захоплення британським прем'єром Борисом Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борисе, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!",- йдеться в описі.

Інші новини: