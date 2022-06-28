Україна отримає ще десятки "Байрактарів": Резніков розповів про домовленості з компанією Baykar

Україна отримає ще десятки "Байрактарів" – Резніков/ armyinform.com.ua, УНІАН

Україна отримає ще десятки безпілотників "Байрактар". Про це наша держава уже домовилася з компанією-виробником.

Декілька дронів прибудуть уже в липні. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков у Facebook.

"Тільки з 24 лютого Міноборони поставило на озброєння наших військових до півсотні "літачків". Ще кілька вже законтрактовані та оплачені МОУ і ми очікуємо їх вже у липні", – зазначив Резніков.

Він розповів, що з турецькою компанією Baykar Makina домовилися про виготовлення для України ще десятків "Байрактарів", які потрібні зараз для ЗСУ.

"Ми також отримали новий запит від командування Збройних сил України і, таким чином, на найближчу перспективу майже всі потужності заводу Baykar Makina будуть зосереджені на забезпеченні потреб ЗСУ. Йдеться про замовлення ще десятків безпілотників", – зазначив глава Міноборони.

Він подякував за те, що Baykar Makina вирішили віддати Україні безкоштовно три безпілотники, на які всі українці разом збирали велику суму грошей.

Також Резніков нагадав, що Україна і Туреччина раніше домовилися побудувати в Україні завод із виробництва "Байрактарів". За словами українського міністра оборони, оборонні відомства обох держав продовжують обговорювати ці плани, і вони будуть реалізовані.

Українці за 3 доби зібрали на 4 Байрактари для ЗСУ

Раніше повідомлялося, що українцям вдалося за три доби зібрати 600 мільйонів гривень для купівлі чотирьох турецьких безпілотників "Байрактар" для ЗСУ. Проте компанія Baykar, яка виготовляє такі безпілотники, заявила, що безкоштовно передасть три безпілотника Bayraktar TB2 Збройним силам України.

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