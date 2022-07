"Це розрив": автори хіта про "Вову" рвуть Мережу новим відео про Бориса Джонсона

Борис Джонсон / president.gov.ua, скріншот

Автори хіта про "Вову" рвуть соцмережі новим треком, який присвятили прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Політик, якого ще називають в народі Борисом Джонсонюком, полюбився українцям не тільки своєю підтримкою, а й кумедними фразами, відео з його участю і зачіскою.

Мюслі UA створили фіт з українським блогером, коміком з Гуцульщини Василем харизмою, де висловили захоплення Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борисе, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!",- йдеться в описі.

Трек викликав справжній фурор в Мережі: "ооо, респект людям, які створили цю хітяру","Ще один хіт","Це розрив","Браво", - пишуть українці в соцмережі.

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував Главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

Читайте також: