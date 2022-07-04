УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Це розрив": автори хіта про "Вову" рвуть Мережу новим відео про Бориса Джонсона

4 липня 2022, 20:50

Новий хіт про Бориса Джонсонюка підкорює соцмережі.

Джонсон
Борис Джонсон / president.gov.ua, скріншот

Автори хіта про "Вову" рвуть соцмережі новим треком, який присвятили прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону.

Політик, якого ще називають в народі Борисом Джонсонюком, полюбився українцям не тільки своєю підтримкою, а й кумедними фразами, відео з його участю і зачіскою.

Мюслі UA створили фіт з українським блогером, коміком з Гуцульщини Василем харизмою, де висловили захоплення Джонсоном.

"Цей трек - прояв поваги найпозитивнішому політику світу і найбільшому другу всього українського народу Борису Джонсону... або, як його називають в Україні, Борису Джонсонюку! Пане Борисе, ви легенда. Рвете окупантів на британський прапор! Ми вдячні вам за відкритість і вашу допомогу в боротьбі з головним ворогом нашої країни. Ukraine love you and поважає very much!",- йдеться в описі.

Трек викликав справжній фурор в Мережі: "ооо, респект людям, які створили цю хітяру","Ще один хіт","Це розрив","Браво", - пишуть українці в соцмережі.

Візит Джонсона до Києва

9 квітня президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, який прибув до Києва без попереднього оголошення.

Після зустрічі Зеленський і Джонсон у Києві вийшли на загальний брифінг.

Президент України подякував Главі британського уряду за його приїзд і за підтримку українського народу.

У свою чергу, Джонсон пообіцяв відправити Києву 120 одиниць бронетехніки і нові протикорабельні ракетні системи.

Також Великобританія надасть Україні новий пакет фінансової та військової допомоги.

Читайте також:

Борис Джонсон новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

22:08

Шеф-редактор "Дизель Шоу "назвав актрису Мішину "політичною хвойдою"

22:06

Потужні вибухи в Донецьку: окупанти помстилися цивільним після удару ЗСУВідео

22:03

Відхід з Лисичанська і логіка війниПогляд

21:44

Аномальний липень: синоптик назвав найспекотніший день місяцяВідео

21:42

"Люди швидко закрили їм роти": Ксенія Мішина різко відповіла на образу керівників "Дизель Шоу"Відео

Реклама
21:40

Іван Яковина. Коли чекати Ленд-лізу і що саме поставлять США в Україну?Відеоблоги

21:28

На острів не висаджувалися: стали відомі подробиці щодо українського прапора на ЗміїномуВідео

21:03

У Європі різко злетіли ціни на газ: у чому головна причина

20:59

РФ вибили зі зміїного за допомогою американських HIMARS: у Зеленського розкрили деталіВідео

20:58

Автомобіль Злати Огневич обстріляли окупанти

20:50

"Це розрив": автори хіта про "Вову" рвуть Мережу новим відео про Бориса ДжонсонаВідео

20:47

Мама ведучого слави Дьоміна, яка била його до крові, домоглася виплати аліментів

20:41

Бен Стіллер пояснив, що його зворушило найсильніше в понівеченій війною УкраїніВідео

20:22

Генерал США пояснив, як змусити РФ припинити "ракетний терор" в УкраїніВідео

20:12

ПФУ почав платити підвищені пенсії за липень: коли українці зможуть отримати грошіВідео

20:10

Прикмети на 6 липня: що не можна робити перед Івана Купала і як захистити будинок від бідВідео

19:57

Гроші потечуть рікою: 5 звичок, які принесуть неймовірний фінансовий успіх кожномуВідео

19:56

74-річна Мей Маск показала тіло в бікіні без ретуші

19:54

"Вони покидьки планети Земля": Кондратюк показав рідне село, знищене росіянамиВідео

19:42

ЗСУ відбили ворожий штурм і відкинули окупантів на трьох напрямкахВідео

Реклама
19:37

750 млрд доларів та 850 проєктів: Україна представила план повоєнної відбудовиВідео

19:12

"Йде найскладніший період": астролог назвала небезпечну дату в липні для України - гороскопВідео

19:05

"Путін особисто керував наступом": у МВС назвали причину відведення ЗСУ з ЛисичанськаВідео

18:59

Чи відправлятимуть жінок примусово на фронт: відповідь МіноборониВідео

18:42

"Люди втрачають свідомість прямо на вулицях": у Маріуполі сталася справжня катастрофаВідео

18:34

Ексдепутат Держдуми розповів про ймовірного наступника ПутінаВідео

18:32

Глисти та коронавірус: які аналізи змушують здавати перед "побаченням" із ПутінимВідео

18:31

Велика покупка, переїзд або нова робота: 3 знаків чекають зміни в липніВідео

18:23

Справа в санкціях: чому Ердоган не хоче ставати співучасником ПутінаПогляд

18:11

Зняла пуанти і взяла автомат: дивовижна історія балерини, яка пішла воювати в тероборону

18:00

"Не бачив з початку війни": Зеленський звернувся до українських політиків, які опинилися в ШвейцаріїВідео

18:00

Гороскоп на завтра, 5 липня 2022: Овнам - гроші, Ракам - переїзд, Скорпіонам - небезпечні спокуси, Рибам-віщі сниВідео

17:59

Помста "молі": експерт розповіла про дивну манію ПутінаВідео

17:50

"Болить так, що я не можу тримати очі відкритими": українська акторка розповіла про страшну хворобу

17:35

РФ б'є по Україні "ядерними ракетами": у ГУР назвали причинуВідео

17:34

Карта боїв в Україні від британської розвідки: ЗСУ тиснуть ворога під Запоріжжям і під Ізюмом

17:18

"Відправили нас, як м'ясо": окупанти скаржаться на оточення і наступ ЗСУ - перехоплення розмовиВідео

17:02

В ЄС узгодять сьомий пакет антиросійських санкцій до кінця липня - "Радіо Свобода"Відео

16:56

Потужний удар артилерії НГУ: бронетехніку РФ змішали з землею разом з окупантамиВідео

16:44

"Мені здавалося, я бачу сон": онук Софії Ротару після невдалої втечі з України порушив мовчання

Реклама
16:44

Україну атакують найсильніші грози і потужні зливи: синоптики назвали дати негодиВідео

16:40

Ніколи він не буде майором: ЗСУ ліквідували небезпечного окупантаВідео

16:36

Путіна змусять повернути Крим: з'явився несподіваний прогноз щодо закінчення війниВідео

16:24

Українська авіація потужно влупила по позиціях окупантів: росіян атакувати одразу чотири вертольотиВідео

16:16

Кричали "пішла геть" і погрожували виселити: туристка з Росії поскаржилося на "русофобію" в ТуреччиніВідео

15:58

"Держава-терорист": Зеленський назвав причину руйнування РФ міст УкраїниВідео

15:57

Молодик в липні 2022: що потрібно робити, щоб захистити дім від неприємностей

15:38

Путін із панського плеча дозволив "відпочити" окупантам на ЛуганщиніВідео

15:38

Зірка Голлівуду Кейт Бланшетт придумала, як підтримати українців грошимаВідео

15:35

Яскраві спалахи і стовп диму: під Ізюмом ЗСУ підірвали російські склади з БКВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти