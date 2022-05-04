Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФ

Українські артисти переспівали пісню Кузьми Скрябіна Місця щасливих людей / facebook.com/skryabinofficial

Фонд імені Кузьми Скрябіна разом з засновником музичної премії YUNA Павлом Шилько запустили благодійну ініціативу - одна з найліричніших пісень Андрія Кузьменка допоможе їм зібрати кошти для постраждалих від війни з рф.

Українські музиканти, в числі яких Олександра Зарицька, Наталія Могилевська, група Скрябін, Фагот з ТНМК, Руслана та ін., виконали пісню Місця щасливих людей, переробивши її під сучасні реалії.

В оригіналі Кузьма перераховував міста, в яких колись був щасливий: в основному це були європейські столиці на зразок Берліна, Мадрида і Парижа.

Зараз в канву легендарної пісні музиканти вплели назви українських міст, які найбільше постраждали від військового вторгнення рф в Україну - Ірпінь, Харків, Маріуполь, Херсон та ін.

Тепер приспів Місяця щасливих людей звучить так: "А пам'ятаєш В центрі Чернігова сквери, Антонієві печери, Місця щасливих людей..." Для нового старого хіта також створили відеокліп, який складається з кадрів із зображенням українських міст, якими вони були до війни.

читайте такожРашистський режисер погрожує критикам війни в Україні :" все серйозно: концтабори, стерилізація!"

Раніше британський музикант Пол Маккартні під час свого концертного туру по США з'явився на сцені з українським прапором в руках.

Інші новини: