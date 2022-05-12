Як дівчинка: 74-річна Ніна Матвієнко вийшла на сцену в Німеччині в прозорій сукні

Артистка зачарувала шанувальників кришталевим голосом і квітучою зовнішністю.
Українська співачка, Народна артистка України Ніна Матвієнко приїхала до Німеччини, де вперше з 25 лютого 2022 року побачила єдину доньку, співачку Тоню Матвієнко, та молодшу онуку.
Зворушлива зустріч, окрім сліз радості, була відзначена феєричним виступом в Магдебурзі, де талановиті вокалістки разом вийшли на сцену благодійного концерту.
Тоня Матвієнко виклала невеликий фотозвіт з виступу. "Коли дивишся зі сцени в зал, а там світло очей зі сльозами неначе зоряне небо, неначе ти в Україні. Слава Україні!" - підписала знімки співачка.
Варто відзначити, що 74-річна Ніна Митрофанівна виглядала на сцені просто фантастично. Для виступу вона вибрала вільну сукню-комбінацію фіалкового кольору на тонких бретельках, поверх якої одягла тонку сорочку з легкої прозорої тканини того ж відтінку, прикрашену традиційною українською вишивкою. На голові артистки були коси, укладені вінком.
Незважаючи на те, що співачка виступає за натуральне старіння і не робить уколів краси, виглядає вона не гірше своєї ровесниці Софії Ротару.
У коментарях до фото українських солов'їв обсипали компліментами:
"Наші найяскравіші зіроньки!"
"❤️Мама і доця красуні, дай Вам Боже здоров'я на многая літа.❤️"
"Талановиті красуні з неймовірно соковитим голосом!❤️❤️"
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Раніше українська співачка Злата Огневич, після чуток про її нетрадиційну сексуальну орієнтацію, заінтригувала шанувальників натяками на новий роман.
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