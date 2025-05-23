Рвучкий вітер, грози та град: які області України накриє негода

В Україні 24 травня очікується значний температурний контраст: від +9 °C на заході до +29 °C на сході та півдні.

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Прогноз погоди на 24 травня / фото: УНІАН

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Якою буде погода в Україні 24 травня

У яких регіонах пройдуть дощі

Погодні умови у травні все ще залишаються контрастними. Наприклад, у суботу, 23 травня в деяких регіонах України розігріє до +29 градусів, в інших - литиме дощ. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.

Найспекотніше завтра буде на сході, півдні та в Дніпрі - до +29°C.На заході України стовпчики термометрів показуватимуть лише +9...+14 °C. На решті території України +20...+25 °C.

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У південних та південно-східних регіонах — без опадів, натомість на решті території очікуються дощі з грозами.

Синоптикиня попереджає, що нестійка погода з температурними контрастами, спекою на сході та холодом на заході, зі стрибками атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами.

Погода в Україні на 24 травня / фото: meteoprog

Погода у Києві на вихідні

На вихідні у Києві очікуються дощі та ще й з грозами, а при грозах із рвучким вітром. Крім того, також можливий град.

"Дощі будуть вже літнього характеру, тобто, періодичні, проте часом може линути добряче", - попереджає Діденко.

Вона додає, що в суботу повітря у Києві прогріється до +20°C. У неділю очікується близько +18 °C. Якщо ж будуть опади, то температура може ще знизитися.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується приємна літня погода завдяки теплому, вологому повітрю, що надходить із регіону Середземного моря. Як повідомив Віталій Постригань, керівник гідрометцентру Черкащини, однак у деяких областях усе ще можливі короткочасні зливи з грозами.

Раніше Главред писав, що грозовою, дощовою та вітряною буде погода 23 травня. Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності.

Нещодавно синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала, що погода в Україні цього літа дивуватиме. Наприклад, у червні температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. При цьому у третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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