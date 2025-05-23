Рвучкий вітер, грози та град: які області України накриє негода

Ви дізнаєтеся:
- Якою буде погода в Україні 24 травня
- У яких регіонах пройдуть дощі
Погодні умови у травні все ще залишаються контрастними. Наприклад, у суботу, 23 травня в деяких регіонах України розігріє до +29 градусів, в інших - литиме дощ. Таким прогнозом поділилася синоптикиня Наталка Діденко.
Найспекотніше завтра буде на сході, півдні та в Дніпрі - до +29°C.На заході України стовпчики термометрів показуватимуть лише +9...+14 °C. На решті території України +20...+25 °C.
У південних та південно-східних регіонах — без опадів, натомість на решті території очікуються дощі з грозами.
Синоптикиня попереджає, що нестійка погода з температурними контрастами, спекою на сході та холодом на заході, зі стрибками атмосферного тиску може негативно вплинути на стан здоров'я людей із серцево-судинними недугами.
Погода у Києві на вихідні
На вихідні у Києві очікуються дощі та ще й з грозами, а при грозах із рвучким вітром. Крім того, також можливий град.
"Дощі будуть вже літнього характеру, тобто, періодичні, проте часом може линути добряче", - попереджає Діденко.
Вона додає, що в суботу повітря у Києві прогріється до +20°C. У неділю очікується близько +18 °C. Якщо ж будуть опади, то температура може ще знизитися.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, найближчими днями в Україні очікується приємна літня погода завдяки теплому, вологому повітрю, що надходить із регіону Середземного моря. Як повідомив Віталій Постригань, керівник гідрометцентру Черкащини, однак у деяких областях усе ще можливі короткочасні зливи з грозами.
Раніше Главред писав, що грозовою, дощовою та вітряною буде погода 23 травня. Синоптики оголосили штормове попередження у західних, Житомирській та Вінницькій областях - І рівень небезпечності.
Нещодавно синоптик і заслужений метеоролог України Вазіра Мартазінова розповідала, що погода в Україні цього літа дивуватиме. Наприклад, у червні температура повітря прогріватиметься до +28 градусів. При цьому у третій декаді червня буде похолодання, можна очікувати опадів.
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Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
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