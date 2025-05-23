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Що буде із Запоріжжям, Херсоном, Покровськом: чи є ризик окупації до кінця року

Анна Ярославська
23 травня 2025, 12:21
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Армія РФ точно намагатиметься форсувати Дніпро, вважає Роман Світан.
Херсон, танк
РФ не відмовиться від ідеї захопити чотири області України / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Які міста окупанти зможуть захопити у 2025 році
  • Що буде з Покровськом і Запоріжжям

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан оцінив шанси російської окупаційної армії захопити чотири області України - Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку.

На його думку, це стратегічне завдання точно і далі стоятиме перед російськими військами.

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"У принципі, є ймовірність, що російські окупаційні війська повністю захоплять Луганську область цього року. Ми зараз контролюємо зовсім небагато - трохи менше 1% території Луганщини. Тому можна припустити (і ймовірність цього велика), що Росія може захопити Луганську область повністю. Може захопити, але не факт, що захопить - російські війська захоплюють Луганщину вже четвертий рік", - сказав Світан у коментарі Главреду.

Експерт не виключає і ймовірність того, що армія РФ просунеться і в Донецькій області. А саме - вийде на Костянтинівку, захопивши повністю Торецьк і витіснивши ЗСУ з Часового Яру.

"Теоретично можливо, що їм вдасться навіть захопити Костянтинівку, підійшовши з півдня до агломерації Слов'янськ - Дружківка - Краматорськ. Але там вони зупиняться, упруться в агломерацію і далі точно не рушать. Абсолютно не зрозуміло, як цього року росіяни можуть захопити ці три міста (за площею з урахуванням промзони це приблизно, як один Донецьк)", - сказав Світан.

Чи є ризик окупації Покровська

Що стосується Покровська, то загроза захоплення цього міста у 2025 році є.

"Однак і це не дасть змоги говорити про повне захоплення російськими військами Донецької області, оскільки після Покровська їм потрібно буде ще піднятися до Добропілля на північ, а це нереально: там занадто великі відстані. Тому всю Донецьку область Росії точно не захопити цього року, це стовідсотково", - вважає Світан.

Що буде із Запоріжжям, Херсоном, Покровськом: чи є ризик окупації до кінця року
Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред ​

Які перспективи у Запоріжжя та Херсонщини

Якщо говорити про Запорізьку область, то російські війська можуть підійти з півдня до Дніпропетровської області, захопивши Оріхів і Гуляйполе, лівобережжя Запорізької області.

"Але - це тільки лівий берег Запоріжжя. Саме Запоріжжя, обласний центр, здебільшого розташовується на лівому березі Дніпра, але це занадто велике місто, щоб його можна було захопити за одну військову кампанію - це зі сфери фантастики, це нереально", - вважає військовий експерт.

Світан додав, що росіяни точно намагатимуться форсувати Дніпро.

"Угруповання чисельністю приблизно 100 тисяч у них уже розгорнуто на лівому березі. Створити плацдарм вони якось зможуть, утримати максимальними зусиллями, у принципі, можливо, але захопити повністю Запорізьку і Херсонську області, дійшовши на правому березі до їхніх адміністративних кордонів, їм точно не світить, це щось зі сфери фантастики. За одну літню кампанію Росії точно цього не зробити", - пояснив він.

"Тож стратегічно завдання щодо повного захоплення чотирьох областей України Росією стоїть, але технічно це зробити нереально. Тому віра в те, що ці чотири області будуть окуповані у 2025 році - це просто спроба видати бажане за дійсне", - резюмував Світан.

Літній наступ Росії - останні новини

Як писав Главред, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російський диктатор Володимир Путін може планувати захоплення міста Суми та частини Сумської області. Ймовірно, своїм візитом до Курської області 20 травня глава РФ намагався створити підстави для виправдання подібних планів.

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко вважає, що основною метою літньої наступальної кампанії росіян є вихід до великих міст, а не на адміністративні кордони Донецької області. Зокрема, йдеться про Костянтинівку, Сіверськ, а також про оточення Покровська.

Коваленко також вважає малоймовірною перспективу захоплення Росією чотирьох українських областей.

"Це виключно мрії та фантазії Путіна. Адже у російських окупаційних військ сьогодні немає можливості повністю захопити чотири українські області: Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську", - сказав він.

Військовий експерт Михайло Самусь розповів, що армія країни-агресора Росії готується до літнього наступу, в рамках якого мала б досягти того результату, на який окупанти сподівалися ще минулого року.

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