У Московській лікарні борються за Філіпа Кіркорова

У Кіркорова на тлі хронічної хвороби почалися ускладнення після опіку на концерті.

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Філіп Кіркоров госпіталізований у Москві/ колаж: Главред, фото: facebook.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Кіркорова госпіталізували через серйозне ускладнення

Що сталося з рукою артиста-путініста

Російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, госпіталізували в Москві і він перебуває у відділенні екстреної хірургії приватної клініки.

Як повідомляє російський пропагандистський телеграм-канал Mash, у артиста почалися ускладнення після опіку на концерті в Пітері.

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Філіп Кіркоров показався в блискучому светрі / фото: скрін відео vk.com/

Як розповів пластичний хірург Тимур Хайдаров, процес загоєння опіку затягнувся, пішло ускладнення на одній із рук через цукровий діабет. Зараз медики борються за здоров'я співака. У лікарні поп-король лежить уже два тижні. Інформація про те, що в нього "розірвалися імпланти" - фейк.

Представники Кіркорова підтвердили факт спостереження артиста у лікарів, але відмовилися уточнювати, чи перебуває він у палаті.

У Кіркорова запідозрили хворобу / Фото Instagram/ fkirkorov

Інцидент стався 25 квітня під час концерту в пітерському БКЗ "Жовтневий". Бедросович робив запланований номер із феєрверками зі спини, але щось пішло не за планом. Наприкінці він зазначив, що "обпікся".

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Зазначимо, як повідомляв Главред, співак Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

Нагадаємо, Філіп Кіркоров помітно схуд після смерті його батька Бедроса Кіркорова. За словами помічниці путініста, Кіркоров навіть не торкається їжі.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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