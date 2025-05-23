Дефіцит води та погодинна подача: які регіони України під загрозою

Через десятиліття в деяких містах подачу води доведеться обмежувати по годинах, попередив Сергій Сухомлин.

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Чи загрожує українцям дефіцит води / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Tien-seven, Pixabay/congerdesign

Що відомо:

Кліматичний фактор - не єдина загроза

Залишається високий рівень втрат води у водопровідних системах

Через серйозні кліматичні зміни найближчими десятиліттями Україна може зіткнутися з нестачею води, особливо у великих містах на півдні країни, розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

В інтерв'ю виданню "Телеграф" він зазначив, що кліматичний фактор - не єдина загроза. Додаткові ризики створює і діяльність сусідніх держав, яка здатна вплинути на обсяги доступних водних ресурсів.

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"Уже зараз варто замислитися над тим, як забезпечити водою такі міста, як Одеса, Херсон і Миколаїв. Якщо відкладати рішення, то вже через 15 років у Херсоні можуть виникнути серйозні проблеми з водопостачанням", - підкреслив Сухомлин.

Він також вказав на високий рівень втрат води у водопровідних системах і низький рівень очищення стічних вод. Тоді як у Європі очищається понад 80% стоків, в Україні цей показник - лише 32%. Якщо ситуація не зміниться, то через десятиліття в деяких містах подачу води доведеться обмежувати по годинах, попередив чиновник.

"Міста на кшталт Одеси взагалі можуть опинитися під загрозою постійних перебоїв із водопостачанням", - додав він.

Сухомлин також наголосив на важливості нових інфраструктурних рішень. Зокрема, він запропонував об'єднати будівництво водогону для Одеси з реалізацією траси, яка має зв'язати місто з портами Дунаю, оминаючи територію Молдови.

"Мова вже йде не тільки про відновлення, а про створення сучасної, більш ефективної інфраструктури, ніж раніше. Це масштабний проєкт, і зараз фахівці Світового банку займаються розрахунками. Щойно будуть готові конкретні дані - почнемо обговорення можливих джерел фінансування. Вирішувати цю проблему потрібно вже сьогодні", - резюмував він.

Раніше повідомлялося про те, чи загрожує українцям дефіцит води. Проблема нестачі води є серйозним викликом для всього світу, зокрема і для України.

Як повідомляв Главред, раніше експерт попередив, що в Україні підвищать тарифи на воду. Представник Інституту енергетичних стратегій переконаний, що тариф на холодну воду в Україні має бути вдвічі вищим.

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Що відомо про видання "Телеграф"? "Телеграф" — українське соціально-політичне інтернет-видання, створене 2012 року. Сайт висвітлює події в Україні та світі. Належить українському бізнесмену Вадиму Осадчому. Головний редактор — Ярослав Жарєнов, пише Вікіпедія. "Телеграф" охоплює широкий спектр тем, включаючи політику, економіку, соціальні події, культуру, спорт та новини з фронту. Видання також публікує ексклюзивні матеріали, такі як інтерв'ю з відомими особистостями та аналітичні статті.

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