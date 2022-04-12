"Голодранці винесли навіть труси": Ніна Матвієнко розповіла, як окупанти обчистили квартиру в Бучі

Ніна Матвієнко / ТСН

Народна артистка України Ніна Матвієнко розповіла, що російські окупанти пограбували квартиру її сестри в Бучі. За її словами, житло було тільки недавно придбано і в нього було вкладено багато часу і грошей.

В інтерв'ю для програми Зірковий шлях Матвієнко зізналася, що після цього все, що пов'язано з РФ, для неї загинуло і не існує.

За її словами, до війни готова не була, тому те, що сталося 24 лютого, її неабияк обурило.

"Я була здивована тим, що це сталося так швидко і вночі, як фашисти, як справжні бандити, злодії, лиходії... а воно так і є! І що вони мололи всі ці роки? Як могли розповідати, що ми брати і сестри? За що все це? За що нас вбивати, ґвалтувати цих молодих дівчат?",- емоційно сказала співачка.

Ніна Матвієнко додала, що квартиру її сестри, в який було вкладено багато ресурсів, розбили і обікрали.

"У моєї сестри в Бучі розвалили будинок. Вона тільки купила квартиру, все вклала туди. А ця банда "кадировська" все повиносила з дому – до трусів повиносила. Голодранці! Я ще такого убозтва не бачила. Це звірина, душогуби, це сарана, яка сьогодні знищує все живе", - сказала артистка.

Як раніше повідомляли, окупанти розбомбили будинок Олександра Усика в Київській області. Катерина Усик показала, що накоїли російські війська.

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