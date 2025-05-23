Чи чекати різкого стрибка в обмінниках: прогноз курсу долара в червні

Основною загрозою для гривні Олександр Хмелевський вважає триваючу війну - бойові дії.

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Прогноз курсу долара / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Є ймовірність спровокування зниження курсу долара

Нацбанк поки що не поспішає з девальвацією

Кандидат економічних наук і незалежний економічний експерт Олександр Хмелевський вважає, що потенційне загострення торгового конфлікту між США і Китаєм може спровокувати зниження курсу долара.

У коментарі для Главреда він зазначив, що в Україні в травні зріс попит на іноземну валюту порівняно з квітнем. У середньому Нацбанк щотижня продає на міжбанківському ринку близько 670 мільйонів доларів, що, однак, значно менше обсягів на початку року.

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На 1 травня валютні резерви НБУ становили 46,7 млрд доларів, збільшившись за квітень на 4,3 млрд. Цей приріст був забезпечений за рахунок зовнішнього фінансування та розміщення ОВДП. Зокрема, Україна залучила 6,3 млрд доларів, з яких 4,9 млрд надійшли від Європейського Союзу.

Експерт прогнозує, що в травні надходження будуть значно скромнішими, що спричинить деяке скорочення резервів, хоча загалом ситуація залишається стабільною, а Нацбанк має в своєму розпорядженні достатні кошти для утримання курсу гривні.

Хмелевський також зазначив, що незважаючи на те, що в держбюджеті на 2025 рік закладено середньорічний курс 45 гривень за долар, Нацбанк поки не поспішає з девальвацією.

"Можливо, восени регулятор усе ж таки піде на ослаблення гривні, щоб забезпечити виконання бюджету за доходами. Але цілком імовірно, що курс вирішать утримувати стабільним", - припустив експерт.

Основною загрозою для гривні він вважає триваючу війну - бойові дії, руйнування виробництв та інфраструктури гальмують економічне відновлення і посилюють дефіцит зовнішньої торгівлі, що провокує зростання попиту на валюту.

За його прогнозом, у червні курс гривні залишиться приблизно на травневому рівні - в діапазоні 41,2-42,5 грн за долар, а євро торгуватиметься в межах 46,0-48,0 грн.

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Нагадаємо, раніше експерт відповів, яку валюту краще купувати. Курс долара може і далі коливатися.

Як раніше повідомляв Главред, курс раптово "підскочив" - після восьмимісячного мінімуму долар пішов на зліт.

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Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

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