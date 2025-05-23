У Києві прощаються з актором-воїном Максимом Неліпою

Коротко:
- Як прощаються з Максимом Неліпою
- Хто прийшов вшанувати пам'ять Максима Неліпи
- Де поховають Максима Неліпу
15 травня стало відомо про те, що український відомий ведучий і військовослужбовець Максим Неліпа загинув у бою на фронті 12 травня.
Трагічну новину повідомила дружина Максима - Тамара Неліпа - у своїх соціальних мережах.
Сьогодні, 23 травня, у столиці відбувається прощання з героєм. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими Максима. На церемонію приходять усі небайдужі, щоб також віддати честь герою.
Після прощання поховають Максима Неліпу на Байковому кладовищі столиці, пише ТСН.
Провести в останню путь Максима Неліпу прийшли й українські зірки. Зокрема, серед присутніх був ведучий Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією.
Родина Максима Неліпи через далеку дорогу та складну логістику не зможе приїхати на похорон. Вони відвідають могилу загиблого через деякий час.
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Раніше Главред писав про те, що Максим Неліпа захищав Україну на фронті з 2022 року. На смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.
Раніше також стало відомо про те, чому на похороні Максима Неліпи не буде його сім'ї, найближчих людей.
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Хто такий Максим Неліпа?
Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
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