У Києві прощаються з актором-воїном Максимом Неліпою

Провести Максима Неліпу в останню путь прийшли рідні та близькі.

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У Києві прощаються з Максимом Неліпою / Колаж Главред, фото ТСН

Коротко:

Як прощаються з Максимом Неліпою

Хто прийшов вшанувати пам'ять Максима Неліпи

Де поховають Максима Неліпу

15 травня стало відомо про те, що український відомий ведучий і військовослужбовець Максим Неліпа загинув у бою на фронті 12 травня.

Трагічну новину повідомила дружина Максима - Тамара Неліпа - у своїх соціальних мережах.

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Прощання з Максимом Неліпою / Фото ТСН

Сьогодні, 23 травня, у столиці відбувається прощання з героєм. Провести його в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими Максима. На церемонію приходять усі небайдужі, щоб також віддати честь герою.

Після прощання поховають Максима Неліпу на Байковому кладовищі столиці, пише ТСН.

Прощання з Максимом Неліпою / Фото ТСН

Провести в останню путь Максима Неліпу прийшли й українські зірки. Зокрема, серед присутніх був ведучий Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією.

Прощання з Максимом Неліпою / Фото ТСН

Родина Максима Неліпи через далеку дорогу та складну логістику не зможе приїхати на похорон. Вони відвідають могилу загиблого через деякий час.

У столиці прощаються з Максимом Неліпою / Фото ТСН

Прощання з Максимом Неліпою / Фото ТСН

Прощання з Максимом Неліпою / Фото ТСН

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що Максим Неліпа захищав Україну на фронті з 2022 року. На смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.

Раніше також стало відомо про те, чому на похороні Максима Неліпи не буде його сім'ї, найближчих людей.

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Хто такий Максим Неліпа? Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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