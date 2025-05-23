24 травня - несприятливий день для нового початку: яке свято і день ангела

Церква 24 травня не схвалює заздрість, злобу і плітки.

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24 травня: яке свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

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Яке церковне свято 24 травня

Народні прикмети

Що не можна робити 24 травня

За новим церковним календарем 24 травня церква вшановує преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі; мучеників Мелетія Стратилата, Стефана, Іоанна, Серапіона єгиптянина, Калініка волхва, Федора і Фауста та з ними 1218 воїнів із дружинами і дітьми. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 24 травня

Симеон Стовпник народився в Антіохії Сирійській 521 року. Не слід плутати його з Симеоном Стовпником, який жив у п'ятому столітті. Святий Симеон у віці шести років пішов в обитель Іоанна Стовпника недалеко від Селевкії Сирійської - нести чернечий подвиг. Там він зійшов на стовп. У 22 роки перейшов на Дивну гору. Там заснував монастир. Відзначився даром зцілення і пророцтва. Симеон провів на стовпі 68 років, помер 596 року.

відео дня

Мученик Мелетій був воєначальником і прийняв мученицьку смерть за християнське віросповідання. Разом із ним були закатовані інші воїни-християни зі своїми дружинами та дітьми. Відомо про 1218 загиблих. Деякі джерела повідомляють про 11 000 убитих християн. Ці події відбулися близько 218 року.

Народні прикмети

У народі на 24 травня ходять такі прикмети:

цвіт шипшини прогнозує потепління;

якщо мало роси вранці, то слід очікувати дощу;

багато роси віщує прихід сильних вітрів;

якщо квіти закриваються вдень, то до вечора піде дощ;

Дощ цього дня передбачає багато грибів у лісі.

Що не можна робити 24 травня

Не можна сперечатися, лаятися і ображати кого-небудь. Церква не схвалює заздрість, злобу і плітки. Оскільки великих церковних свят цього дня немає, то й заборон на фізичну роботу теж. Нині триває нерест, тому не варто йти на риболовлю.

Субота - день злагоди та духовного очищення. Віряни в Україні дотримуються певних заборон у неділю, оскільки це "день Божий", тому в суботу прибирають і роблять важливі справи вдома. Однак за народними віруваннями субота - несприятливий день для нового початку, тож не радили починати щось нове.

Іменини та день ангела 24 травня

За новоюліанським календарем 24 травня день ангела відзначають Стефан, Іоанн, Федір і Семен.

Стефан - ім'я грецького походження, що трактується як "діадема" або "вінок".

Іоанн походить з івриту і означає "милість Божа" або "помилуваний Богом".

Федір із давньогрецької перекладається як "Божий дар".

Семен має біблійне походження, з давньоєврейської перекладається як "почутий Богом".

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