Між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими - Трамп

Основне:
- Україна і РФ провели великий обмін полоненими
- Офіційно жодна зі сторін не підтведжувала обмін
У пʼятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.
Коментуючи обмін віськовополоненими між Києвом та Москвою, Трамп висловив сподівання, що цей крок може привести до чогось більшого.
"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набуде чинності найближчим часом. Можливо, це призведе до чогось великого?" — йдеться у повідомленні.
Точної кількості обміняних полонених Трамп не назвав.
Також наразі немає офіційного підтвердження обміну полоненими ні з боку України, ні з боку Росії.
UPD:РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що великий обмін полоненими між Україною та Росією 23 травня ще не завершився. Процес обміну триває.
Обмін полоненими - останні новини
Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.
Пізніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов теж підтвердив інформацію про те, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб уже найближчим часом. Київ забере тих, кого зможе. Особливих проблем для проведення обміну немає.
Нагадаємо, у четвер, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Він заявив, що вже були доповіді щодо контактів із росіянами.
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