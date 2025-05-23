Між Україною та Росією відбувся великий обмін полоненими - Трамп

Він сподівається, що це може стати початком чогось більшого.

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Трамп зробив заяву про обмін полоненими / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Основне:

Україна і РФ провели великий обмін полоненими

Офіційно жодна зі сторін не підтведжувала обмін

У пʼятницю, 23 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Про це американський лідер написав у власній соцмережі Truth Social.

Коментуючи обмін віськовополоненими між Києвом та Москвою, Трамп висловив сподівання, що цей крок може привести до чогось більшого.

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"Щойно завершився великий обмін полоненими між Росією та Україною. Він набуде чинності найближчим часом. Можливо, це призведе до чогось великого?" — йдеться у повідомленні.

Точної кількості обміняних полонених Трамп не назвав.

Також наразі немає офіційного підтвердження обміну полоненими ні з боку України, ні з боку Росії.

UPD:РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що великий обмін полоненими між Україною та Росією 23 травня ще не завершився. Процес обміну триває.

Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Обмін полоненими - останні новини

Як писав Главред, за результатами переговорів у Стамбулі, які відбулися 16 травня, вдалося досягти важливої домовленості: обмін 1000 на 1000.

Пізніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов теж підтвердив інформацію про те, що Україна і Росія можуть провести обмін полоненими 1 000 на 1 000 осіб уже найближчим часом. Київ забере тих, кого зможе. Особливих проблем для проведення обміну немає.

Нагадаємо, у четвер, 22 травня, президент Володимир Зеленський провів нараду з підготовки обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Він заявив, що вже були доповіді щодо контактів із росіянами.

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