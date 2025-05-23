Ціни летять у прірву: в Україні дешевшають одразу кілька популярних овочів

Ціни на овочі впадуть приблизно на 7-10%.

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Як зміняться ціни на овочі в червні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

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Які овочі в Україні подешевшають в перший місяць літа

Як формуються ціни на овочі

Що буде з цінами на огірки

Ціни на продукти в Україні продовжують зростати. Однак, у червні поточного року очікується незначне здешевшання деяких овочів, приблизно на 7%. Таким прогнозом у коментарі Главреду поділилася головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інна Сало.

За її словами, на формування цін на овочі впливають наступні фактори:

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обсяги постачання;

вартість зберігання та транспортування;

підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників;

ціни на пальне.

Інна Сало прогнозує, що у червні 2025 року ціни помітно знизяться на ріпчасту цибулю та білокачанну капусту.

А картопля подешевшає відразу на 15,6 %. В середньому овоч буде коштувати до 30 грн/кг.

При цьому салатні овочі дорожчають. Наприклад, огірки колючі коштують 106,30 грн/кг(+33,0 %), огірки короткоплідні – до 82,90 грн/кг (+3,9%), а огірки гладкі – до 80,90 грн/кг (+1,6%).

Науковиця пояснює, що подорожчання пов’язано, перш за все, з ймовірним подовженням терміну отримання товарної пропозиції від нового урожаю овочів відкритого ґрунту через несприятливі погодні умови.

Вона додає, що у червні 2025 року ціни на салатні овочі можуть знизитися порівняно з нинішніми до 10 %.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Ціни на продукти - останні новини

Нагадаємо, в Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби.

Нещодавно економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні та чи варто чекати зниження вартості цього продукту.

Як писав Главред, попри весняні заморозки, які скували Україну у квітні-травні, ціни на популярну ягоду стрімко знизилися. Полуниця подешевшала в середньому на 35%.

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Хто така Інна Сало? Інна Сало - головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки". Вона займається дослідженнями та аналізом тенденцій на аграрному ринку, зокрема, цін на сільськогосподарську продукцію, а також міжнародної торгівлі та інтеграції у цій сфері.

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