Ціна стрімко підскочить: у червні в Україні подорожчає найважливіший продукт

Ви дізнаєтеся:
- Який базовий продукт подорожчає найбільше
- Чому зростають ціни на хліб
В Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби. Такий прогноз озвучили опитані Главредом експерти.
Зокрема, збережеться тенденція до зростання вартості на рівні 1,5-2%, яка присутня вже кілька місяців поспіль.
"З початку року ціна на пшеницю 2 класу в середньому зросла на 12-15%, сягнувши позначки в 10200 грн/т, пшениця 3 класу додала в ціні 15,0% і коштує вже майже 10000 грн/т. Значно подорожчало жито - в середньому на 35-40%. Його ціна вже перевищує 11000 грн/т", - розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.
Згідно з прогнозними оцінками, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Упродовж червня 2025 хліб може додати в ціні ще 1,5-3%
Ціни на продукти - останні новини
Як писав Главред, через весняні заморозки цього року в Україні істотно подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків. Несприятливі погодні умови призвели до втрат урожаю кісточкової групи плодових дерев, таких як абрикоси і персики.
Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур. У соцмережах фермери публікують кадри знищених морозом рослин.
Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні та чи варто чекати зниження вартості цього продукту.
Ціни на окремі сорти сала досягли історичного максимуму. У середньому, в травні ціна сала становить 238,50 гривень, тоді як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень.
Інші новини:
- Майже 100 грн за кілограм: популярний фрукт в Україні раптово став делікатесом
- Ціна підскочила на 35%: популярні в Україні сезонні ягоди стали розкішшю
- Долар пішов у ріст: українці дізналися новий курс в обмінниках і на міжбанку
Хто така Світлана Черемісіна?
Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред