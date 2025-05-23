Ціна стрімко підскочить: у червні в Україні подорожчає найважливіший продукт

З початку року ціна на пшеницю другого класу в середньому зросла на 12-15%.

https://glavred.net/economics/cena-stremitelno-podskochit-v-iyune-v-ukraine-podorozhaet-samyy-vazhnyy-produkt-10667111.html Посилання скопійоване

Ціни на хліб підуть вгору / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Який базовий продукт подорожчає найбільше

Чому зростають ціни на хліб

В Україні продовжують зростати ціни на продукти, і ця тенденція продовжиться і в червні. Найбільше в перший місяць літа додаватимуть у ціні хлібобулочні вироби. Такий прогноз озвучили опитані Главредом експерти.

Зокрема, збережеться тенденція до зростання вартості на рівні 1,5-2%, яка присутня вже кілька місяців поспіль.

відео дня

"З початку року ціна на пшеницю 2 класу в середньому зросла на 12-15%, сягнувши позначки в 10200 грн/т, пшениця 3 класу додала в ціні 15,0% і коштує вже майже 10000 грн/т. Значно подорожчало жито - в середньому на 35-40%. Його ціна вже перевищує 11000 грн/т", - розповіла головна наукова співробітниця відділу аграрного ринку та міжнародної інтеграції Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Світлана Черемісіна.

Згідно з прогнозними оцінками, очікується подальше поступове зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби. Упродовж червня 2025 хліб може додати в ціні ще 1,5-3%

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Ціни на продукти - останні новини

Як писав Главред, через весняні заморозки цього року в Україні істотно подорожчають фрукти - ціна підвищиться щонайменше на 30 відсотків. Несприятливі погодні умови призвели до втрат урожаю кісточкової групи плодових дерев, таких як абрикоси і персики.

Фермери скаржаться, що через похолодання є ризик втрати врожаю полуниці, помідорів та інших овочевих культур. У соцмережах фермери публікують кадри знищених морозом рослин.

Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, що буде з цінами на м'ясо в Україні та чи варто чекати зниження вартості цього продукту.

Ціни на окремі сорти сала досягли історичного максимуму. У середньому, в травні ціна сала становить 238,50 гривень, тоді як минулого місяця 1 кілограм цього продукту можна було купити за 236,77 гривень.

Інші новини:

Хто така Світлана Черемісіна? Світлана Черемісіна - доктор економічних наук, головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки, пише agrotimes.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред