Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Росіяни знову запустили черговий фейк щодо України.

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Ісаака Величка поховали РОсЗМІ / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

Який фейк поширили росіяни

Про кого йдеться

Герой телевізійного шоу про проблеми у вихованні дітей "Кохана, ми вбиваємо дітей" Ісаак Величко, став новою жертвою російських фейків.

За повідомленнями пропагандистських ресурсів, 19-річний Ісаак нібито загинув на Костянтинівському напрямку, вступивши до ЗСУ, пише Blik.

Росіяни запустили фейк / Скриншот YouTube

Пізніше з'явилася інша інформація: 22 травня близько 21:50 кілька джерел повідомили, що сестра Ісаака спростувала фейк. Водночас, її офіційна заява досі не оприлюднена.

Величко прославився ще у 2010-х, коли емоційно сказав у кадрі:

"Вона собі шоколадку купила? А я, може, теж хочу шоколадку! Цей момент став одним із найвідоміших мемів в українському інтернеті.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, акторка Римма Зюбіна висловила свою думку про Тоню Паперну, яка живе в Москві і мовчить про повномасштабний напад РФ на її рідну країну. Також вона зазначила, що їй шкода Сумську, адже їй постійно доводиться виправдовуватися за вибір доньки.

А також ведуча і модель Олександра Кучеренко показалася на червоній доріжці в Каннах. Знаменитість побувала на Ukrainian Fashion Film Festival, де вона представила Україну.

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