Россияне "похоронили" героя шоу "Кохана, ми вбиваємо дітей"

Коротко:
- Який фейк поширили росіяни
- Про кого йдеться
Герой телевізійного шоу про проблеми у вихованні дітей "Кохана, ми вбиваємо дітей" Ісаак Величко, став новою жертвою російських фейків.
За повідомленнями пропагандистських ресурсів, 19-річний Ісаак нібито загинув на Костянтинівському напрямку, вступивши до ЗСУ, пише Blik.
Пізніше з'явилася інша інформація: 22 травня близько 21:50 кілька джерел повідомили, що сестра Ісаака спростувала фейк. Водночас, її офіційна заява досі не оприлюднена.
Величко прославився ще у 2010-х, коли емоційно сказав у кадрі:
"Вона собі шоколадку купила? А я, може, теж хочу шоколадку! Цей момент став одним із найвідоміших мемів в українському інтернеті.
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