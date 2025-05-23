У Путіна виставили вимогу щодо переговорів: чого вимагають від Зеленського

Російська влада продовжує ставити умови напередодні можливих переговорів з Києвом.

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Лавров поставив під сумнів легітимність Зеленського / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Що сказав Лавров:

Україна повинна провести вибори

Підписати мирну угоду Росія буде готова після виборів

Зеленський нібито не володіє легітимністю

Країна-агресорка Росія продовжує свої спроби зірвати мирний процес по закінченню війни в Україні. Це доводить заява голови Міністерства закордонних справ РФ Сергія Лаврова, який сказав, що Україні перед підписанням мирної угоди потрібно провести вибори.

Як пишуть росЗМІ, за його словами, це було б "оптимальним варіантом", адже так Кремль побачить, хто має легітимність з української влади.

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"Нинішня конституція (України, - Главред) начебто дозволяє говорити про голову Верховної Ради, але оптимальним варіантом було б проведення виборів", - додав очільник МЗС країни-агресорки.

Таким чином Лавров вкотре спробував поставити під сумнів легітимність Володимира Зеленського, як президента України. Це продовжує політику кремлівського диктатора Володимира Путіна, який заявляв, що Зеленський нібито нелегітимний.

Росія, найімовірніше, у такий спосіб намагається відтягнути час та унеможливити будь-які кроки до встановлення справедливого миру в Україні.

Можливі переговори України та Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Папа Римський Лев XIV заявив, що готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.

Згодом президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що вже наступного тижня можуть відбутися технічні переговори щодо припинення вогню в Україні і пройдуть вони справді у Ватикані.

Раніше також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що нові агресивні сигнали з боку Кремля підривають мирні ініціативи та вкотре демонструють, що саме російський диктатор залишається головною перешкодою на шляху до завершення війни.

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Хто такий Сергій Лавров? Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

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