64-річний голлівудський актор таємно одружився з 31-річною продавчинею смузі

Подружжя потрапило в об'єктиви папараці, які помітили на їхніх безіменних пальцях обручки.

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Девід Духовни таємно одружився / колаж: Главред, фото: скріншот із Celebrity News

Коротко:

Роман Духовни і Пендлберрі розпочався у 2017 році

З кінця 90-х по 2014 рік Духовни був одружений з актрисою Теа Леоні

Голлівудський актор Девід Духовни таємно одружився зі своєю коханою Монік Пендлберрі. Про це повідомляє газета Daily Mail.

Подружжя потрапило в об'єктиви папараці, які помітили на їхніх безіменних пальцях обручки. До цього журналісти припускали, що 64-річний актор знову самотній, оскільки коханих не бачили разом на публіці з 2023 року.

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Роман Духовни і Пендлберрі розпочався 2017 року. Пара познайомилася в закладі, що належить другу актора, де дівчина продавала органічні соки та смузі. Дружина зірки "Секретних матеріалів" і "Блудливої Каліфорнії" молодша за нього на 33 роки.

З кінця 90-х Духовни був одружений з актрисою Теа Леоні, у цьому шлюбі на світ з'явилися двоє дітей. У 2014-му подружжя розлучилося. Повідомлялося, що причиною розладу в сім'ї стала сексуальна залежність актора.

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Хто такий Девід Духовни Девід Духовни - американський актор, письменник, сценарист, продюсер, режисер і музикант. Дворазовий володар премії "Золотий глобус" (1997, 2008) за ролі агента Фокса Малдера в телесеріалі "Секретні матеріали" і письменника-ловеласа Хенка Муді в телесеріалі "Блудлива Каліфорнія". Автор п'яти опублікованих романів. 25 січня 2016 року Девід Духовни був удостоєний іменної зірки на Голлівудській "Алеї слави".

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