Вплине на здоров’я та техніку: на вихідні Україну накриє магнітна буря

На вихідні Землю накриє жовтий рівень геомагнітної активності.

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Прогноз магнітної активності на вихідні / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

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24 травня, та 25 травня очікуються магнітні хвилювання з К-індексом до 4

Ці магнітні хвилювання можуть бути відчутними для метеозалежних людей

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднило оновлений прогноз щодо сонячної та геомагнітної активності на 24 і 25 травня 2025 року. Даними поділилося спеціалізоване відомство - Центр прогнозування космічної погоди.

Геомагнітні бурі вимірюються за шкалою К-індексу, де значення коливаються від 2 до 9. Чим вищий показник, тим інтенсивніші коливання та їхній вплив на електроніку, зв'язок і самопочуття людей.

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У найближчі вихідні, а саме в суботу 24 травня та неділю 25 травня, прогнозуються помірні геомагнітні збурення із рівнем до К-4. Це жовта зона, яка може мати певний вплив на самопочуття метеозалежних осіб.

Фахівці наголошують, що прогноз підлягає уточненню — дані про активність Сонця оновлюються кожні три години. Найбільш достовірну інформацію можна отримати лише за день до події, всі інші оцінки є попередніми.

Магнітні бурі / Інфографіка: Главред

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Що таке магнітна буря? Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі. Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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