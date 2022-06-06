Ірма Вітовська розповіла, в чому вина українських зірок: "Потрібна кров, що б стати на бік добра"

Ірма Вітовська розповіла, в чому вина українських зірок / instagram.com/vitovskavantsa

Заслужена артистка України, актриса і волонтерка Ірма Вітовська-Ванца в інтерв'ю для Зіркового шляху розповіла, чому не тільки російські, а й українські артисти вплинули на те, що Росія напала на Україну.

Артистка зазначає, що немає і не буде виправдання зіркам російського шоу-бізнесу, який підтримують політику Путіна. Вона переконана - кожен з них знає правду і не вірить словам пропаганди, проте слідує їй з бажання бути ближче "до двору".

"Це умисне, кон’юнктурне "лизання", бажання вислужитися. Вони готові на себе брати кров українців. Це для мене взагалі не піддається ніякому… Це огидно в три рази більше, ніж будь-яка огида до будь-якого сцикуна та боягуза. Вони знають, вони інтегровані світові, у них є пошти, вони зірки. Вони просто це роблять і зашкурно їм важливо, щоб їх любили та поважали. Щоб вони були "скоморохи при дворі". А насправді просто блазні найсправжнісінькі. Усі ці їхні таланти Безрукових і Машкових розлетілися як мішура", - підкреслює Вітовська.

Однак вона не зменшує провину і вітчизняних зірок, які з радістю співпрацювали з країною-агресором, особливо після 2014 року. "Я думаю, що багато представників шоубізнесу не любили історію і взагалі не любили якусь науку, бо були зосереджені на вдосконаленні своїх голосових даних. Якби вони мали ці навички, думаю, з 2014-го року не було б співпраці. Відсутні були б спільні кліпи, концерти, фільми, серіали та гастролі. Зараз кожен знає про свої „брудні труси". Жаль, що потрібно пройти через кров, гній, втратити стільки дітей, побачити стільки „зґвалтованих" доль, щоб нарешті стати на бік добра. Тому я не хочу зараз пред’являти претензії. Але частка вини кожного з нас в цьому є", - заявляє актриса.

При цьому Вітовська не соромиться визнати, що і у самої є скелет в шафі - вона припинила роботу в РФ тільки після Іловайського котла в 2014 році.

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