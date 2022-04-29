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"Спрацювала акторська інтуїція": Ірма Вітовська передбачила війну в Україні

29 квітня 2022, 02:26

Акторка промахнулася з прогнозом всього на один день.

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Ірма Вітовська знала, коли рф вторгнеться в Україну / instagram.com/vitovskavantsa

Заслужена артистка України, акторка Ірма Вітовська розповіла, що відчула війну задовго до її початку. Більш того, вона навіть вгадала дату початку повномасштабного військового вторгнення в Україну, і почала готуватися до нього заздалегідь, але, на жаль, до такого жаху, який вмить охопив всю країну, підготуватися було просто неможливо.

"Війну я очікувала з 2014 року. Особливо гостро - з кінця 2021-го - початку 2022-го. Вона була в інформаційному "шумі". А ще знаю, що 30 грудня 1922 року був утворений Радянський Союз. Судячи з усієї пропаганди, яка була в російській федерації, розуміла, що там хочуть відтворити його. Тому була до цього готова. Кінець 2021 року ми проскочили. Відчувала, що скоро все почнеться. Називали різні дати, але я думала, що все станеться 23 лютого, в день радянської армії. Тоді росіяни могли розпочати наступ, щоб 9 травня, як це вже й підтверджують, святкувати визначну перемогу. А до 30 грудня 2022 року відтворити свій так званий другий Радянський Союз", - згадує Вітовська.

На щастя, завдяки силі та знанням ЗСУ, відвазі територіальної оборони та самовіддачі українських волонтерів, ці плани досить успішно вдається ламати.

Актриса також розповіла, з чого почалася війна в Україні для неї - напередодні вона себе погано почувала, і навіть втекла з кінопрем'єри: "Увечері 23 лютого в кінотеатрі Оскар проходила прем’єра фільму, на якій було багато кінематографістів і людей з кіноіндустрії. Ми всі говорили на тему війни, яка насувалася, і навіть якось жартували про це. Цілий день у мене був досить пригнічений стан, не змінився він і ввечері. Я вибачилася, що не залишилася на фільм, і поїхала додому з недобрими відчуттями. Можливо, то була акторська інтуїція, бо щось муляло всередині. Коли о 5 ранку 24 числа зателефонували знайомі і сказали, що чують вибухи, зрозуміла, що абсолютно розгублена".

Пізніше їй вдалося зібратися з силами. Вона прислухалася до порад близьких і виїхала з Києва. Зараз Ірма Вітовська, як і багато українських артистів, всіма силами допомагає наблизити перемогу України над рашистським окупантом - акторка займається волонтерською діяльністю , є активним членом громадської організації Спілка підприємців теле- та кіноіндустрі, збирає гроші для ЗСУ і допомоги постраждалим від військової агресії українцям, допомагає виїжджати вимушеним переселенцям в Європу і отримувати там притулок.

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Раніше український співак Макс Барських, який зараз служить у лавах Збройних сил України, вперше зізнався, чому пішов на фронт.

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