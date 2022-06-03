"Собчак - лялька Путіна, Дудь - лагідна пропаганда": Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ

Суханов пояснив, чому не вірить опозиції в РФ / скриншот

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився в РФ і працював там до 2014 року, висловився про Ксенію Собчак і Юрія Дудя.

Відповідаючи на запитання телеведучого Слави Дьоміна, чи є Собчак і Дудь опозиційними журналістами, Суханов сказав. "Ні. [калл - неценз.]. Я не вірю їм".

На його думку, журналістка Ксенія Собчак, як і її колега Юрій Дудь – інструменти російської пропаганди.

"Собчак - це взагалі лялька Путіна і лялька Кремля. Взагалі, на ній треба поставити хрест. Дудь - це представник так званої лагідної пропаганди", – заявив він.

читайте такожПолякова викрила Собчак: що журналістка думає про УкраїнуСуханов зазначив, що ні опозиційні журналісти, ні політики з РФ не визнають Україну незалежною європейською країною, яка має права, рівні з РФ.

Також він вважає, що не можна вірити і російським опозиційним політикам та громадським діячам. Він заявив, що Олексій Навальний, Михайло Ходорковський і Гаррі Каспаров "хворі імперськістю".

Раніше телеведучий Олексій Суханов зізнався, що не вірить у щирість антивоєнних висловлювань російських зірок. Журналіст переконаний, що актриса Лія Ахеджакова єдина, хто не намагається переконати українців у їхніх братніх зв'язках з росіянами.

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