Під загрозою великі міста: Жданов розкрив задум армії РФ на фронті до осені

Українським військовим доведеться стримувати ворога одразу на декількох напрямках.

https://glavred.net/front/pod-ugrozoy-krupnye-goroda-zhdanov-raskryl-zamysel-armii-rf-na-fronte-do-oseni-10684205.html Посилання скопійоване

На яке місто першочергово націлились окупанти / Колаж: Главред, фото: 116 ОМБР, скрін з DeepState

Що сказав Жданов:

До початку осені основний удар РФ на фронті буде на Покровському напрямку

Ворог хоче просуватися вздовж адмінкордонів Донецької області

Окупанти мають на меті змусити ЗСУ вийти з Покровська

Президент США Дональд Трамп дав кремлівському диктатору Володимиру Путіну 50 днів, перш ніж Білий дім розгляне нові санкції проти Росії. У цей період найбільш загрозлива буде ситуація на кількох напрямках фронту.Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов. За його словами, найнебезпечнішою ділянкою буде Покровсько-Мирноградська агломерація.

"Це номер один. Російські війська досягають там часткових успіхів і вже зараз намагаються йти на оточення Покровська. Також є загроза виходу військ противника на межі південно-західної частини Донецької області. Вони рухаються вздовж річки Вовча та траси на Запоріжжі", - пояснив Жданов.

відео дня

Покровськ / Інфографіка: Главред

Станом на сьогодні ворог повністю захопив Богатир, де є виступ, де сходяться три кордони Дніпропетровської, Запорізької та Донецької областей. Саме туди рухається армія РФ.

"Думаю, що вони намагатимуться захопити цей шматок за 2 місяці. А ось щодо Харківської області я маю сумніви, хоча противник зробив там третій плацдарм, щоб рухатися назустріч з трьох сторін: з Вовчанська, Куп'янська та Мілово для створення великої буферної зони від Вовчанська до Куп'янська. Йдеться саме про Харківську область, не Харків. Мільйонне місто росіянам не взяти. Харків по периметру більше 100 км – такий фронт війська РФ у житті не потягнуть, ув'язнуть геть-чисто", - додав Жданов.

Окупанти намагаються оточити на північному сході Лиманський, а на півдні Покровський оперативні напрямки. Якщо аналізувати ситуацію в цілому, то стає зрозумілим, що ворог рухається вздовж адміністративного кордону Донеччини, намагаючись при цьому обійти Слов'янськ і Краматорськ. Противник розуміє, що ці міста йому не взяти, навіть якщо зрівняти з землею.

"Тому вони й намагаються зробити великий обхід, але, на щастя, у нас Лиманський оперативний напрямок – один із найстійкіших по обороноздатності. Щодо півдня, то росіянам так і не вдається вийти на Костянтинівку. У Часовому Яру вони здулися, і на Краматорському напрямку вони вже так сильно не тиснуть, бо зрозуміли, що Часів Яр не пройде", - зауважив Жданов.

Російські війська також пробують зайти у Торецьк, але там в них теж немає особливих успіхів, тому зараз основний фокус уваги окупантів змістився на обхід Покровська та взяття міста у півкільце, щоб українські війська вийшли звідти. Після цього ворог би міг просунутися на північ, вздовж адмінкордону Донецької області, щоб оточити Краматорськ.

Ситуація на фронті - останні новини

Раніше в ЗСУ повідомили, що Сили оборони України успішно ліквідували російські диверсійно-розвідувальні групи, які нещодавно проникли до міста Покровськ.

Напередодні стало відомо, що у найближчі два місяці Покровськ Донецької області може стати епіцентром боїв. Тут найгірша ситуація на фронті. Якщо вона стане критичною, Силам оборони доведеться розглядати питання про вихід із міста.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупаційні війська розпочали літній наступ. Ворог активізується там, "де активізуватися ніяк не можуть". Україна очікує удари на кількох напрямках фронту.

Читайте також:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред