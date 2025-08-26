Євробачення-2026: чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії

Список країн-учасниць Євробачення-2026 починає формуватися.

Євробачення-2026 - Україна вперше заговорила про свою участь / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Коли Україна відмовлялася від участі в Євробаченні

Чи поїде український конкурсант до Австрії в 2026 році

Євробачення 2026 року відбудеться у Відні, Австрія. Це буде 70-ий, ювілейний музичний конкурс, який пройде 12, 14 і 16 травня 2026 року.

З 2003 року, коли Україна вперше взяла участь у змаганні, наша країна лише двічі не виступила - у 2015 і 2019 роках. Інформація про те, чи буде наша країна боротися за кришталевий мікрофон 2026 року, з'явилася на офіційних сторінках у соціальних мережах.

Було опубліковано заяву глави делегації від України на Євробаченні Оксани Скибінської, в якій вона підтвердила, що український конкурсант наступного року вирушить до Відня, щоб представити нашу країну. "В 2026 році Євробачення буде вагомою музичною подією, адже цей конкурс ювілейний. Масштабні заходи, посилена увага медіа — це те, чого варто очікувати. Для України це можливість зазвучати ще гучніше і вкотре підтвердити нашу силу та неповторність нашої музичного ДНК", - каже Скибінська.

Євробачення-2026 - Україна вперше заговорила про свою участь / instagram.com/suspilne.eurovision

Євробачення-2026 Євробачення-2026 - 70-ий щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на змаганні у 2025-му.

