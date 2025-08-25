Рус
Тіна Кароль прокоментувала материнство Лесі Нікітюк - ведуча не стрималася

Анна Підгорна
25 серпня 2025, 13:48
254
Кароль і Нікітюк вдалося поговорити особисто з цього приводу.
Тина Кароль, Леся Никитюк
Леся Нікітюк народила - Тіна Кароль висловилася про ведучу / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

  • Леся Нікітюк через два місяці після пологів повернулася до роботи
  • На знімальному майданчику з нею вирішила обговорити дитяче питання Тіна Кароль

Українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк завершила свою декретну відпустку і повернулася до зйомок. На майданчику нового сезону шоу "Хто зверху?" вона зустрілася зі співачкою Тіною Кароль.

У перерві між зйомками Кароль привітала Нікітюк із народженням первістка. Відео з'явилося в соціальних мережах зірок.

У кадрі Леся і Тіна привітно спілкувалися - співачка зазначила, що материнство ведучій дуже личить, і побажала не зупинятися на досягнутому. "Ти надзвичайно красива, і тобі личить бути мамою. Більше – ще й ще! Щоб до пари дівчинка була", - каже Кароль.

Леся Нікітюк віджартувалася: "Що означає більше прям? Ну, починаєш, Тіно! Ти як ця жінка з пологового: "Приходьте ще за дівчинкою".

Дивіться відео з Лесею Нікітюк і Тіною Кароль:

Леся Нікітюк народила - особисте життя ведучої

У жовтні 2024 року Леся Нікітюк повідомила, що перебуває в романтичних стосунках з українським військовим Дмитром Бабчуком. У січні 2025-го, під час спільного відпочинку в Карпатах, чоловік зробив своїй зірковій коханій пропозицію руки та серця.

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук заручені / instagram.com/lesia_nikituk

Після цього у світських колах стали з'являтися чутки про те, що Нікітюк і Бабчук чекають на дитину. Леся ретельно приховувала свій стан: перші вагітні фото ведучої з'явилися лише в середині червня. А кількома днями пізніше зірка розповіла, що народила хлопчика. Він став первістком для Лесі та Дмитра; пара досі приховує малюка та його ім'я.

Леся Никитюк, Дмитрий Бабчук
Леся Нікітюк та Дмитро Бабчук 15 червня 2025 року вперше стали батьками / instagram.com/lesia_nikituk

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що з відомою українською блогеркою Оленою Мандзюк стався нещасний випадок у горах під час сходження складною скелястою дорогою.

Також стало відомо, що популярному українському акторові, зірці серіалу "Моя улюблена Страшко" і шоу "Танці з зірками-8" Артуру Логаю відірвало палець на руці.

Про персону: Леся Нікітюк

Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

