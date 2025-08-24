Рус
З відомою українською блогеркою стався нещасний випадок у горах

Анна Підгорна
24 серпня 2025, 16:38
Олена Мандзюк отримала травму під час підкорення скелястої місцевості.
Елена Мандзюк
Олена Мандзюк новини - Мандзюк отримала травму в горах / колаж: Главред, фото: instagram.com/elena_mandziuk

  • Олена Мандзюк у горах отримала травму
  • Вона описала, що з нею сталося

Українська блогерка Олена Мандзюк вирушила в похід разом із подругою. Вони вирішили підкорити гори. На жаль, те, що планувалося як детокс і єднання з природою, ледь не обернулося для Мандзюк трагедією.

У своєму блозі в Instagram Олена розповіла, що під час проходження особливо крутої і кам'янистої доріжки вона втратила рівновагу, і впала разом із 15-кілограмовим рюкзаком вниз. Однак, всупереч травмі, вона зуміла самостійно спуститися і завершити маршрут.

"Я травмувалась у поході. Ми піднімалися вершиною гори, складний скелястий маршрут… Один неправильний крок, і я впала обличчям вниз з 15-кілограмовим рюкзаком за спиною. Каміння, біль у колінах, відсутність зв’язку, і перша думка: "Як мене звідси взагалі заберуть? Можна викликати гелікоптер?" Ну звісно, там не було жодного звʼязку. Ми і сміялись, і плакали, на щастя саме обличчям я впала у траву та вмилася росою, за хвилин 10 змогла розігнути коліно і йти далі. Чи зіпсувало це похід? Трішки. Біль постійно відчувався, а маршрут доволі непростий", - поділилася Олена Мандзюк.

Елена Мандзюк
Олена Мандзюк новини - Мандзюк отримала травму в горах / instagram.com/elena_mandziuk
Елена Мандзюк
Олена Мандзюк новини - Мандзюк отримала травму в горах / instagram.com/elena_mandziuk
Елена Мандзюк
Олена Мандзюк новини - Мандзюк отримала травму в горах / instagram.com/elena_mandziuk
Елена Мандзюк
Олена Мандзюк новини - Мандзюк отримала травму в горах / instagram.com/elena_mandziuk

Раніше Главред розкрив деталі особистого життя Ірини Горової - музичного продюсера і колишньої дружини Потапа. Вона заговорила про заміжжя у стосунках, в яких перебуває вже п'ять років.

Також українська співачка Руслана Лижичко показала рідкісне фото з мамою. Жінки дивовижно схожі одна на одну, що викликало у прихильників чимало здивування.

Про персону: Олена Мандзюк

Олена Мандзюк - українська блогерка, активістка. В Instagram має понад мільйон підписників. Є засновницею та тренеркою власної фітнес-платформи.

Гороскоп Таро на тиждень з 25 по 31 серпня: Діва - нагорода, Лев - турботи

