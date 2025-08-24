Популярному українському акторові відірвало палець - що сталося

Читайте більше:
Зірка серіалу "Моя улюблена Страшко" і переможець шоу "Танці з зірками-8" Артур Логай став жертвою трагічної випадковості і порушень правил безпеки, внаслідок чого він втратив палець. Про це актор розповів у своєму блозі в Instagram.
На відео він показав понівечену праву руку, а також розкрив обставини, за яких йому відірвало палець. Разом із сім'єю Логай відвідав скеледром. Там він зачепився обручкою, внаслідок чого і сталася травматична ампутація. Пришити палець у лікарні не вдалося через характер травми.
"Мені відірвало палець. Це не жарт. Це сталося три тижні тому. Вечір, я приїхав за пів години до закриття на скеледром до дружини і до малого, аби провести час разом. Ми почали лазити. На одній гірці я проліз її спочатку за 14 секунд, потім кажу: "Дивись, зараз буде за 12". Проліз за 12 і кажу: "Зараз пролізу за 10 секунд". Там є така кнопка, яку ти натискаєш коли стартуєш, і йде час, і в кінці натискаєш на стоп. Ось я натиснув стоп, і в цей момент обручка на правій руці зачепилася за цю кнопку, і в цей момент трос був не в сильному натяжінні, тому що я вже відпустив руку, і мав би спускатися, але стався ривок і палець зачепився. Я побачив, як мій палець буквально вмить відривається і летить вниз. І я спустився. Забрав палець. Далі була швидка. Коли я був в лікарні, то казав: "Боже, будь ласка, пришийте палець, бо мені потрібно на роботу". Але, на жаль, через травматичний характер цього відриву пришити палець не змогли", - розповів Артур Логай.
Він також зазначив, що до цього знімав обручку скрізь і завжди, але цього разу забув, що й обернулося для нього серйозною травмою. Тому артист нагадує про важливість дотримання правил безпеки на будь-яких майданчиках для фізичної активності.
Про персону: Артур Логай
Артур Логай - український актор театру, кіно і телебачення, співак. Брав участь у проєктах "Х-фактор-5" (10-те місце) і "Танці з зірками-8" (перемога). Найбільш відомий ролями в серіалах "Моя улюблена Страшко", "Київ вдень та вночі", "Дім Бобринських" тощо.
