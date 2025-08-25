"Найважчий день в моєму житті": популярна співачка розповіла про проблеми

Коротко:
- МамаРіка розповіла про свій найскладніший виступ
- Знаменитість пояснила, що з нею сталося
Українська співачка MamaRika (Анастасія Середа) показала виворіт зіркового успіху. На сцені артисти завжди сяють і готові заряджати своєю шаленою енергетикою аудиторію.
На ділі вони, як і прості люди, мають цілком "земні" проблеми. Так у своєму блозі в Instagram МамаРіка зізналася, що на нещодавній концерт у Запоріжжі вона прибула в жахливому самопочутті. Виступ вона скасовувати не стала, але він виявився для зірки найскладнішим у її кар'єрі.
"Вчора був найважчий день та концерт в моєму житті, бо мене по факту мали забрати в лікарню, я ледве стояла на ногах, стан був жахливим. Але я по суті боєць, і не могла не вийти на сцену до моїх людей, які так чекали зустрічі, і я теж! Але коли після виступу ми на швидкості 200 ледве встигали на потяг, із пакетом в руках, бо мене страшенно нудило, вкінці мої нерви здали", - написала співачка, і опублікувала своє фото в сльозах.
Анастасія Середа (Кочетова), відома як MamaRika, у 2008-2015 рр. як Еріка - українська співачка. Еріка понад 40 разів знімалася для обкладинок журналів. Зокрема для таких, як: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Відповіла на запитання інтернет-користувачів у рамках понад 60 онлайн-конференцій. Дала понад 13000 інтерв'ю для національних і регіональних ЗМІ. Брала участь більш ніж у 250 телепрограмах. Двічі входила до числа найкрасивіших жінок України за версією журналу Viva! і стала однією з найуспішніших українських зірок шоу-бізнесу за версією журналу "Фокус".
