Це трагедія: російський актор потрапив до в'язниці

Гоша Куценко опинився у в'язниці і розповів про це росЗМІ.

Гоша Куценко опинився у в'язниці/ колаж: Главред, фото: instagram.com/goshakutsenko_official

Коротко:

Що сталося з Гошею Куценком

Чому він опинився у в'язниці

Російський актор Гоша Куценко, у якого в машині кілька місяців тому знайшли труп жінки, побував у російській в'язниці.

Як пишуть пропагандисти РФ, Куценко таким чином вживався в нову роль героя, який 20 років був відірваний від соціуму, відбуваючи покарання у в'язниці.

Заради достовірного втілення образу колишнього ув'язненого актор надихався своїм другом - алкоголіком Михайлом Єфремовим, який і сам не так давно вийшов із в'язниці, де сидів за вбивство людини.

Гоша Куценко побував у в'язниці/ Instagram

"Він - замкнута людина, яка вийшла з в'язниці. Ось хто він. Рік тому я їздив до Міші Єфремова у в'язницю. І ми з Пашкою говорили про це. Він каже: ''Що ти побачив у Міші? '' Я кажу: ''Я побачив дуже ясні очі''. Каже, очі я вкрав у Міші. Він геніальна людина. Я знаю, він переніс, він усе перетравив у своїй душі. Я бачив його очі. Тому... Люди завжди щось говорять. У нього все буде чудово, повірте, він гратиме як Бог. Ця трагедія, яка трапилася, він усе це спокутував", - заявив росіянин Гоша Куценко.

Про персону: Гоша Куценко Юрій Георгійович Куценко (акторський псевдонім: Гоша Куценко) - російський актор, сценарист, режисер, виконавець пісень. Народився 20 травня 1967 року в місті Запоріжжя. Розквіт його популярності припав на 2000-ті роки. У 2013 році став Заслуженим артистом країни-агресора Росії.

