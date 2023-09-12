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Народжений у Запоріжжі Гоша Куценко розважає окупантів на Донбасі

Анна Підгорна
12 вересня 2023, 23:14 оновлено 12 вересня, 23:19
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На сцену пропагандистського концерту він вийшов з головними артистами-путіністами країни на болотах.
Гоша Куценко
Гоша Куценко виступив перед окупантами на Донбасі / колаж: Главред, фото: instagram.com/goshakutsenko_official

Російський актор Гоша Куценко народився в Запоріжжі. У дитинстві з сім'єю перебрався до Львова, де закінчив школу і здобував вищу освіту. 24 лютого 2022 року на своїй сторінці в Instagram він опублікував ролик, в якому згадав про своє коріння. "Розум не осягає, що відбувається. Серце обливається кров'ю. Там, де зараз йде війна, я там народився і виріс. Мені дуже боляче", - сказав Куценко.

Після цього він замовк на півтора року, займаючись звичною творчістю і успішно ігноруючи війну в Україні. Його записали до умовних "мовчунів", проте криваві рублі для Куценка виявилися куди привабливішими.

Актор виступив на псевдопатріотичному заході в окупованій Донецькій області, в меморіальному комплексі "Савур-Могила". На концерті, присвяченому "80-й річниці з дня визволення Донбасу", Гоша Куценко виступив на одній сцені з найзапеклішими путінськими посіпаками, які б'ються в екстазі від думок про вбивство українців - Григорієм Лепсом, Дмитром Дюжевим, Родіоном Газмановим та ін.

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Актор, у якого, очевидно, серце більше не обливається кров'ю, прочитав вірш "Земли потрескавшейся корка" російського поета Костянтина Ваншенкіна. На задньому фоні на великому екрані показували відеоряд з солдатами-окупантами на українській землі.

Гоша Куценко
Гоша Куценко виступив перед окупантами на Донбасі / скріншот
Гоша Куценко
Гоша Куценко виступив перед окупантами на Донбасі / скріншот

Раньше екс-зірки "КВН" приїхали на Донбас і видали пропаганду про окупантів - Азамат Мусагалієв і Денис Дорохов до цього намагалися зберігати мовчання про війну в Україні.

На цьому ж заході виступив путініст Дюжев - в неадекваті, з перекошеним обличчям і в зміненій свідомості він озвучив добірну пропагандистську маячню.

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